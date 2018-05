Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! 48-letna igralka ostaja del igralske zasedbe Talenti v belem tudi v prihajajoči 15. sezoni, čeprav je v zadnjih mesecih kar nekaj igralcev zapustilo serijo. Foto: Reuters Sorodne novice Novi kadrovski rezi v seriji Talenti v belem, Ellen Pompeo na nogah Ellen Pompeo Dodaj v

Zvezdnico serije Talenti v belem oropali v Firencah

Zgodba s srečnim koncem

27. maj 2018 ob 16:29

Firence - MMC RTV SLO

Ellen Pompeo se je po končanem snemanju 14. sezone serije Talenti v belem odpravila na zaslužen oddih v Firence, kjer pa jo je med večerjo v eni izmed tamkajšnjih restavracij nepridiprav oropal.

Igralka je takoj za tem, ko ji je tat izmaknil torbico, delila objavo na družbenem omrežju Instagram: "Torbico so mi ukradli tik pred nosom." Toda k sreči se je hitro vse razpletlo po najboljšem mogočem scenariju.

Torbica je prišla nazaj v njene roke – nedotaknjena. Pompeova je ob tem zapisala: "Hvala tistemu, ki jo je ukradel in jo pustil na ulici nedotaknjeno. Sledila sem svojemu telefonu in te iskala ... Če bi te našla ... se zate ne bi končalo dobro ... Sem prijazna, toda ne pozabimo, od kod prihajam - iz Neaplja."

Igralka se je hkrati zahvalila firenški policiji in zaposlenim v restavraciji Ristorante & Wine Bar dei Frescobaldi, ker so ji pomagali pri iskanju ukradene torbice. Svojo hvaležnost je izrazila na družbenem omrežju Instagram, njeno objavo pa so delili predstavniki firenške policije na svojem profilu na Instagramu.

Pompeova se v sosednji Italiji mudi s svojo družino. Z njo so mož Chris Ivery, 17-mesečni sin Eli ter osemletna hčerka Stella in triletna hčerka Sienna.

K. K.