Besni Avstralci: Nagrado za "idiote leta" tem, ki so zaplavali v past za krokodile

Nasmejana četverica razjezila "deželo tam spodaj"

24. oktober 2017 ob 21:42

Cairns - MMC RTV SLO

Skupina moških, ki se je fotografirala med plavanjem v pasti za krokodile, je dodobra razbesnela avstralske oblasti, ki ob nespametnem početju niso skoparili z ostrimi besedami.

Po svetu so zaokrožile fotografije iz marine Port Douglas v Queenslandu, na katerih četverica plava okoli velike železne kletke, ki je tam postavljena zaradi krokodilov, nato celo zleze vanjo in nasmejano pozira.

Mediji, javnost in oblasti so združeno skočili na noge, saj je bil nekaj dni pred tem v neposredni bližini prav napad krokodila usoden za 79-letno domačinko, v zadnjem letu in pol pa sta na isti način v tej avstralski zvezni državi umrla tudi 35-letni moški in 46-letna ženska.

Napadi so sprožili tudi pobude k odlovu krokodilov na tem območju.

Ostri odzivi na nespametno početje

Županja mesta je bila ob pogledu na fotografije naravnost ogorčena: "Ostala sem brez besed. To je neverjetno neumno in nevarno početje. Sprašujem se, ali se ti falotje morda potegujejo za nagrado iditotov leta ali pa celo stoletja," je besnela Julia Leu, ki je spomnila, da je področje marine dobro znan habitat krokodilov.

Za glavo se je prijel tudi zvezni minister za okolje: "Resno? Meso, ki ga vtaknemo v te pasti, je vaba. Za krokodile. Ne plavajte v njih! To je neumno in nezakonito," je ob fotografiji na Twitterju pripisal Steven Miles.

Novinarjem je nato pojasnil, da plavanje okoli pasti sicer ni nezakonito, čeprav je popolnoma nespametno, toda za vsako šarjenje okoli pasti ali poskus njene sprožitve je zagrožena visoka globa. "Oni so se namestili točno tja, kamor postavljamo vabe. V svoji karieri okoljskega ministra sem videl že številne bizarne stvari, sploh kadar gre za krokodile, toda tole je krona vsega," se je jezil.

Srsly? The meat we put in these traps is bait. For crocodiles. Don’t swim in them! It’s stupid, and illegal. @qldpol @7NewsCairns pic.twitter.com/nQsUZwI3Wc