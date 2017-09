Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Notranjost avstrijskega parlamenta je bila dolgo takšna ... Foto: Reuters ... po prenovi pa bodo poslanci sedeli v takšni dvorani. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bi imeli voziček, s katerega kavo in sendviče kupujejo poslanci?

Prodali so skoraj vseh 4.500 kosov

20. september 2017 ob 09:24

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski parlament trenutno obnavljajo, zato so se odločili, da bodo kar 4.500 kosov odpisanega pohištva prodali na spletni dražbi, denar pa nakazali v državni proračun.

Zanimanje je bilo ogromno, saj so v dveh tednih prodali skoraj vse kose in zbrali dobrih 208.000 evrov. Samo v zadnjem dnevu je pod dražbeno kladivce šlo okoli 2.500 različnih kosov pohištva in druge notranje opreme.

Najvišjo ceno je na dražbi dosegla vladna klop iz plenarne dvorane iz sredine prejšnjega stoletja, in sicer so jo prodali za 22.000 evrov. Na drugo mesto se je uvrstila velika konferenčna miza iz druge polovice 20. stoletja, ki je lastnika zamenjala za 6.000 evrov.

Popolno presenečenje je bila končna cena za servirni voziček, za katerega je novi lastnik odštel nič manj kot 5.500 evrov in je bila tretja najvišja prodajna cena na dražbi. Sledila sta para klubskih naslonjačev v secesijskem slogu, ki so ju prodali za 2.800 oziroma 2.600 evrov.

Nekoliko manj zanimanja so bili očitno deležni sedeži poslancev, ki so jih prodali po različnih cenah, najvišja je bila 1.500 evrov.

"Veliko zanimanje za parlament"

"Veselimo se tega odličnega rezultata," je dejal odgovorni za prenovo parlamenta Alexis Wintoniak. Kot je dodal, so želeli z dražbo doseči, da bi na demokratičen način vsem državljankam in državljanom dali enako možnost, da se potegujejo za kos sodobne avstrijske zgodovine. "Množična udeležba kaže na živahno zanimanje za parlament," je še dejal.