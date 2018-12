Bled: Akcija Posvoji drevo doživela uspeh; silvestrovanje brez ognjemeta

Akcija Posvoji zeleno drevo

13. december 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bled v decembru obiskovalce vabi na zimsko pravljico, ki je zaživela na najlepšem delu kraja, na Jezerski promenadi. Za bogat program in celotno okrasitev Bleda je tamkajšnji Turizem namenil kar 150 tisoč evrov. A kot se za enega izmed najbolj zelenih turističnih krajev na svetu spodobi, so pripravili tudi akcijo Posvoji zeleno drevo.

Akcija je izjemna, saj so ponujene smreke pošle v treh dneh.

V Turizmu Bled so se ob letošnjem prazničnem decembru v skladu s politiko trajnostnega razvoja lotili akcije Posvoji zeleno drevo. Za okrasitev blejske promenade so kupili 60 smrek, ki so že našle nove lastnike.

V Turizmu Bled so se odločili, da drevesa odkupijo in jih ob zaključku praznikov predajo ljudem, ki si jih želijo posvojiti. Zelena drevesa vrste bodeča smreka, ki jim niso želeli škodovati z umetnim snegom in so jih okrasili le z lučkami, bodo Jezersko promenado krasila dober mesec dni, potem pa bodo potrebovala nov prostor za rast. Posvojitelji so lahko prispevali znesek po svoji volji, ki ga bodo skupaj z Rdečim križem Bled namenili pomoči potrebnim občanom Bleda. Silvestrovanje brez ognjemeta

V skladu s trajnostno usmeritvijo letos na Bledu tudi ne bo tradicionalnega silvestrskega ognjemeta. Zaradi varovanja narave so že pred nekaj leti ukinili ognjemet na julijskih Blejskih dnevih, z letošnjim letom pa ga ukinjajo tudi na silvestrovo. Nadomestil ga bo laserski šov, ki bo, kot obljubljajo, obarval celotno jezersko skledo.

Več v prispevku novinarke TV Slovenija Marjete Klemenc.

VIDEO Zimska pravljica na Bledu

D. S.