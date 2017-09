Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letošnja zmagovalka je tehtala 639 kilogramov. Foto: Facebook stran Mozirski Gaj - Park Cvetja Dodaj v

Brez rekorda, letošnja najtežja buča ima "zgolj" 639 kilogramov

Letos brez rekorda

24. september 2017 ob 12:05

Mozirje - MMC RTV SLO, STA

Naziv najtežje buče je letos odšel na Dolenjsko. Buča, težka 639 kilogramov, je zmagala na državnem tekmovanju, ki so ga priredili v Mozirskem gaju.

Bučo zmagovalko je vzgojil Uroš Fifolt iz Novega mesta. Drugouvrščena buča je tehtala 529, tretjeuvrščena pa 482 kilogramov, je navedeno na spletnih straneh gaja. Organizatorji so upali, da bo padel nov rekord, toda nobena izmed prijavljenih buč ni bila težja od 700 kilogramov.

Tekmovanje je podprlo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sobotno tehtanje pa je obiskala tudi državna sekretarka na omenjenem ministrstvu Tanja Strniša.

Letošnje tekmovanje je bilo že sedmo po vrsti. Ob tekmovanju so v Mozirskem gaju postavili tudi jesensko razstavo buč, na kateri si bodo lahko obiskovalci do 8. oktobra ogledali tako letošnje rekorderke kot tudi številne druge okrasne in živilske buče, obljubljajo organizatorji.

