Tekmovanje v hitrem pomnjenju je organiziral Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Maribor v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov Slovenije in v soorganizaciji z Zavodom sv. Stanislava.

Dijak, ki si je v 15 minutah zapomnil 406-mestno številko

Prvenstvo je postreglo s 13 novimi rekordi

13. marec 2018 ob 13:10

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Luka Gašparič je na desetem državnem prvenstvu v pomnjenju memoriada postal državni prvak v kategoriji odrasli. Dijak II. gimnazije Maribor si je v 15 minutah zapomnil 406-mestno naključno številko.

Napornega tekmovanja se je udeležilo 73 šolarjev in odraslih v desetih disciplinah. Pomerili so se v pomnjenju obrazov in imen, naključnih števil, hitrih števil, govorjenih številk, abstraktnih slik, binarnih števil, naključnih besed, datumov zgodovine, kart in hitrih kart. Državna prvakinja v kategoriji 'juniorjev' je postala Marjeta Lucija Korenčan s Škofijske klasične gimnazije, v kategoriji otroci pa je postal državni prvak Žan Arsov z Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani.

Predtekmovanja so bila v februarju na organizacijah, ki so vključene v mrežo MemoŠOL. Gre za projekt, ki daje konkretne rezultate, saj je bil v tem letu izkazan največji napredek v sposobnosti pomnjenja tekmovalcev. Učitelji in učiteljice, ki so si pridobili naziv "Memory trener", so namreč dosegli, da so njihovi varovanci dosegli 12 državnih rekordov in dvakrat izenačili obstoječe državne rekorde.

"Letos poteka četrto leto, odkar smo na slovenskih šolah usposobili prve MemoryTrenerje in odkar izvajamo prvenstva v sodelovanju s soorganizatorji. Veseli nas, da miselni športi postajajo vedno bolj priljubljeni tudi v Sloveniji," je po navedbah organizatorjev povedal idejni oče tekmovanja Peter Cokan, sicer nekdanji tekmovalec miselnega tekmovanja.

K. K.