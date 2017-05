Enajstmetrovke in kartone bo Kamplu in Lewandowskemu prvič dosojala ženska

Bundesliga dobila prvo sodnico

20. maj 2017 ob 17:07

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Znana so imena treh sodnikov, ki so napredovali v elitno nemško nogometno ligo. A največ pozornosti je pritegnilo četrto ime - bilo je namreč žensko.

Policistka Bibiana Steinhaus bo prihodnjo sezono postala prva nogometna sodnica v bundesligi, je sporočila nemška nogometna zveza DFB.

38-letnica je ena od četverice sodnikov, ki so za sezono 2017/18 napredovali iz druge lige - poleg nje so med prvoligaško druščino napredovali še Martin Petersen, Sven Jablonski in Sören Storks, ki bodo od avgusta naprej sodili tam.

Kot navdih mladim dekletom

Predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel upa, da bo Steinhausova navdihnila mlada dekleta, da se bodo začela ukvarjati z nogometom. "Njeno pot spremljam že vrsto let in zelo se veselim, da jo bomo prihodnjo sezono lahko spremljali v prvi ligi," je dejal Grindel.

"Da bi sodila v bundesligi, so bile od nekdaj moje sanje. To, da so se mi končno uresničile, je res lep občutek," je dejala Steinhausova, ki je sicer v razmerju z nekdanjim slovitim angleškim sodnikom, 45-letnim Howardom Webbom, ki je med drugim leta 2014 sodil tudi finale mundiala v Braziliji.

T. H.