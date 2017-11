Foto: Bolha bo kmalu res Hanksova, odbrnela je na dolgo pot v ZDA

Igralcu naj bi jo uradno predali prihodnji teden

21. november 2017 ob 19:09

Varšava - MMC RTV SLO

Čeprav so številni menili, da bo bolha, ki so jo Poljaki kupili za igralca Toma Hanksa, dejansko le simbolično darilo v slogu Gadafijevih kamer za Pahorja, ki nikoli niso zapustile Libije, so se zmotili.

Fiat 126, ki so ga Poljaki z zbranim denarjem na začetku leta kupili za norčavega ameriškega igralca, je namreč prižgal motor in se odpeljal svojemu novemu lastniku naproti.

Iz mesta Bielsko-Biala na jugu države, kjer je bil deležen prenove, se je odpeljal proti skoraj 400 kilometrov oddaljeni prestolnici Varšava, kjer ga bodo naložili na tovorno letalo in prepeljali čez lužo.

Končni cilj: Los Angeles. "Svečano primopredajo vozila gospodu Hanksu pričakujemo prihodnji teden," je pojasnila vodja ponude Monika Jaskolska.

Šala se je spremenila v pravo akcijo

Poročali smo, da je hollywoodski zvezdnik svoje sledilce na družbenih omrežjih lani nasmejal s celo serijo fotografij, na katerih pozira poleg parkiranih bolh in fičkov, pri objavljenih fotografijah pa je v pripisih izražal zadovoljstvo ob tem, da "ima" nov avtomobil.

V mestu Suwalki z 69.000 prebivalci pa so nato pod okriljem znanega voznika relija in zmagovalca Dakarja Rafala Sonika organizirali akcijo, v kateri so zbrali 2.000 evrov in za Hanksa kupili pravega pravcatega fiata 126, ki smo mu v naših krajih rekli tudi bolha, peglica, peglezen, pejček, pejek ali pa kalimero.

Italijanski avtomobilski koncern jo je predstavil v 70. letih prejšnjega stoletja, do leta 2000 pa so jo kot "poljski fiat" proizvajali v Bielsko-Biali. Tja so po nakupu prepeljali tudi Hanksovo bolho, kjer so jo več mesecev prenavljali in nato svečano pokazali sredi julija - prav na igralčev rojstni dan.

Pri prenovi so moči združili Carlex Design Europe, BB Oldtimer Garage, Fiat Chrysler Automobiles in P. M. Motors, avtomobilček pa se zdaj sveti v bleščeči beli barvi, notranjost so odeli v barvo gorčice ter jo popestrili še s srebrnimi stikali in ročno izdelanimi lesenimi detajli.

T. H., EPA in Reuters