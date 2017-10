Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Družine so dan preživele na gradu Bogenšperk. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Sorodne novice Izrezljane buče, ogromni črni pajki in kupi sladkarij - noč čarovnic v Beli hiši Dodaj v

Foto: Male čarovnice in čarovniki zasedli grad Bogenšperk

Noč čarovnic priljubljena tudi v Sloveniji

31. oktober 2017 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Grad Bogenšperk je tudi letos postal "začaran", potem ko so ga obiskali čarovnice in čarovniki različnih starosti.

Med najpriljubljenejšimi kraji za proslavitev noči čarovnic so gradovi. Na Bogenšperku so tako spet organizirali dogodek, ki je pritegnil najmlajše in njihove starše. Obiskovalci so lahko nakupovali na grajski tržnici, ustvarjali na otroških delavnicah, si z vodnikom ogledali začarani grad, izrezljali so tudi buče, najboljše posameznike pa so nagradili.

Na blejskem gradu so najprej pripravili program za mlajše otroke, ki so raziskovali grad. Starejši otroci pa so popoldne ugotavljali, kako strašna je lahko temà in kakšno moč imajo duhovi, ki še vedno tavajo znotraj obzidja gradu.

V rovih pod starim Kranjem, kjer so v minulih dneh noč čarovnic pripravili za otroke, so v goste povabili odrasle. V ZOO Ljubljana tako kot že nekaj zadnjih dni pripravljajo nočni ogled živalskega vrta. V Orehovem gaju pod vasjo Obrije na severu Ljubljane pa že od konca minulega tedna poteka Halloween festival, ki se bo zaključil v petek.

D. S., foto: BoBo