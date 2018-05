Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Tajvanu je vsak sedmi človek star več kot 65 let, zato skuša vlada s posebnimi programi starejše čim bolj vključiti v različne dejavnosti krajevnih skupnosti. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Nikoli prestari za hiphop

Prebivalstvo Tajvana se stara

16. maj 2018 ob 17:29

Tajpej - MMC RTV SLO, Reuters

Članice tajvanske plesne skupine Six Carat so dokazale, da starost ni ovira za aktivno in zabavno življenje, povprečna starost hiphoperk je namreč več kot 70 let.

Starejše Tajvanke, ki so se navdušile nad hiphopom, so se pridružile plesni skupini Six Carat. Plesna skupina je sicer nastala kot del vladnega programa za spodbujanje aktivnosti starejših. Predstavniki vladnega progama so pojasnili, da nikoli niso pričakovali, da bo plesna skupina privabila toliko zanimanja, tako starejših, ki se udeležujejo treningov, kot javnosti.

Najstarejša članica Vangčen Pirin (Wang-Chen Bi-Jin) jih ima 91, pa tudi njene soplesalke za njo v letih ne zaostajajo prav dosti.

Zvezde krajevne skupnosti

Tako kot večino starostnikov tudi tajvanske hiphoperke pestijo različne zdravstvene težave, od osteoporoze do težav s koleni, vendar jih to od treningov ne odvrača. "Zaradi hiphopa sem pridobile moči, ko plešem, se ne počutim staro 70 let," je povedala vodja skupine Huang Čangkeng (Huang Chang-Geng). Za njihovo zdravje sicer redno skrbijo zdravniki, ki jim tudi med treningom redno preverjajo krvni tlak in srčni utrip.

Skupino navdušenih babic poučuje študent, poleg treningov pa skupina, ki si je nadela ime Six Carat, pogosto nastopa na dogodkih krajevne skupnosti.

Sa. J., Foto: Reuters