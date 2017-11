Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Smreko bodo zdaj še okrasili. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v

Foto: Novoletna smreka Melania dobila naslednico na Prešernovem trgu

Luči bodo prižgali 1. decembra

23. november 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prestolnico loči osem dni od prižiga prazničnih luči. Poleg novoletne razsvetljave na Prešernovem trgu že stoji smreka, ki so jo postavili opoldne.

Smreko so v središče prestolnice pripeljali iz Pržana. In tudi tokrat je bila podarjena. "Smreke, ki decembra stojijo na ljubljanskih trgih, so vedno podarjene z razlogom, lastnikom njihova sečnja pride prav. Odstranili bi jih v vsakem primeru," je tvitnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Toda za razliko od lani, ko so delavci smreko ljubkovalno poimenovali Melania, nova pridobitev na Prešernovem trgu še nima imena. Smreko bodo še okrasili, luči in okraske na njej pa bodo prižgali 1. decembra na posebni prireditvi, ki se bo začela ob 17.15.

K. K., foto: BoBo/Borut Živulović