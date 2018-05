Foto: "Nudisti premikamo meje" - goli obiskali muzej

Naslednji projekt - obiskovanje nočnih klubov brez oblek

5. maj 2018 ob 16:18

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Muzej sodobne umetnosti Palais de Tokyo je prva tovrstna kulturna ustanova v Parizu, ki je vrata odprla nudistom. V treh urah so si v miru - in v spremstvu golih kustosov, ogledali razstavo Discorde, Fille de la Nuit (Razdor, hči noči).

Nudisti so lahko uživali v razstavi sami, brez običajnih obiskovalcev, in bili nad doživetjem navdušeni. "Naš način življenja je, da smo goli. Kultura pa je tako ali tako del našega vsakdanjika, zato je bila to res posebna priložnost, da smo lahko združili umetnost in goloto," je dejal predstavnik francoske zveze nudistov Julien Claude-Penegry in dodal: "Miselnost se danes spreminja. Nudisti premikajo meje, tabuje in razmišljanje, ki nas je prej omejevalo."

Muzej Palais de Tokyo leži v elegantnem pariškem 16. okrožju in je prvi muzej v francoski prestolnici, ki je vrata odprl nudistom. Parižani brez oblačil pa so se v preteklosti ob belem dnevu in na javnih površinah že lahko sprehajali po mestu, ne da bi bili za to kaznovani. V parku Bois de Vincennes so tako lani odprli območje, namenjeno izključno nudistom, ki je pred dnevi znova zaživelo. Odprto bo vse poletne mesece.

V Parizu je po podatkih nudistične zveze okoli 80.000 nudistov, v vsej Franciji pa okoli 2,6 milijona.

Ledino oral Dunaj

Gole oglede razstav v muzejih pa smo že videli drugod po svetu. Dunajski muzej Leopold je že leta 2013 povabil moške obiskovalce, naj si brez oblačil ogledajo razstavo, posvečeno moški goloti skozi zgodovino, imenovano Goli moški od leta 1800 do danes. Dve leti pozneje pa so tovrstno doživetje ponudili tudi nudistom v Avstraliji.

Naslednji projekt pariške nudistične zveze, ki ga želijo uresničiti poleti, je golo skupinsko obiskovanje nočnih klubov.

A. P. J., foto: Reuters