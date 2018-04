Foto: Polarni vlečni psi na sončni strani Alp sani pustili v omari

Tekmovanje na suhem terenu

8. april 2018 ob 19:47

Smlednik - MMC RTV SLO

Sibirski haski, samojed in aljaški malamut, ki sodijo med polarne vlečne pse, ter njihovi vodniki so v toplem vremenu tekaške smuči in sani zamenjali za športne copate in kolo.

Društvo športnih psov Slovenije je danes v sodelovanju s Turističnim društvom Hraše priredilo 6. memorial Henrika Sečnika, športno tekmovanje z vlečnimi psi in mednarodno udeležbo.

Pri letni različici pasjih vpreg psi namesto sani vlečejo tekača ali kolesarja, ki je nanje pripet z elastično vrvjo. Vleče lahko eden ali več psov, tekmujejo pa na "suhem terenu" - na poljski poti ali travniku.

"Tekmujejo v canicrossu ali bikejoringu. Poletne tekme so dolge 3–5 km za canicross in bikejoring ter vozičke z manjšim številom psov in 10–12 km za pasje vprege z osmimi psi. Pri canicrossu ima pes oprsnico in je z elastično vrvjo navezan na vodnika, ki pa je v športnih copatih. Pri bikejoringu pa vodnik sedi na kolesu, ki ga vleče pes," pojasnjujejo v Hrašah.

Nekaj utrinkov z današnjega tekmovanja si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

T. H.