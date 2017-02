Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Rolf Buchholz je imel v preteklosti zaradi svojih pirsingov (in predvsem vsadkov, ki spominjajo na hudičeve rožičke) nemalo težav z oblastmi. Pred leti so mu pristojni ob prihodu na letališče v Dubaju na primer prepovedali vstop v državo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: S tetovažami in pirsingi mogoče ustvariti človeka-hudiča ali padlega angela

Tattoo Expo Caracas poteka že osmič

18. februar 2017 ob 10:56

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters

Že osmo leto zapored so se v venezuelski prestolnici zbrali navdušenci nad tetovažami, pirsingi in drugimi oblikami modificiranja telesa, zbrane pa je najbolj navdušil svetovni rekorder z največ pirsingi na telesu.

Nosilec svetovnega rekorda človeka z največ pirsingi na telesu, Nemec Rolf Buchholz, je bil namreč poseben gost štiri dni trajajočega dogodka Tattoo Expo, ki v Caracasu poteka osmo leto zapored.

Buchholz ima po telesu več kot 450 različnih pirsingov, najbolj pa v oči bodejo vsadki nad čelom, ki (načrtno, seveda) spominjajo na rogove. Ob tem ima tetoviranih 95 odstotkov telesa. V pogovoru za Reuters je pojasnil, da si je telo prvikrat preluknjal pri svojih 11 letih, danes, pri 55 letih, jih ima 453, večino na obrazu in genitalijah.

Poleg Buchholza so organizatorji na dogodek povabili tudi številna druga velika imena iz sveta tetovaž in pirsingov. Kljub veliki gospodarski krizi, ki Venezuelo krepi že tretje leto, in policijski uri, ki v prestolnici te južnoameriške države velja zaradi pouličnega nasilja, pa organizatorji pričakujejo, da si bo v štirih dneh stojnice, predstavitve, predavanja in delavnice, povezane z modifikacijo telesa, ogledalo okoli 25.000 ljudi.

T. K. B.