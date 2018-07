Foto: Svet občudujoče zrl v luno, njene barve in mrk

Redek nebesni pojav

28. julij 2018 ob 10:49

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Redek nebesni pojav, popolni Lunin mrk, najdaljši v tem stoletju, je združil ljudi širom sveta, ki so zrli v luno, njene barve in mrk. Ta je bil najlepše viden na južni polobli.

Amaterski astronomi in ostali navdušenci nad astronomijo so lahko mrk, za katerega je bila značilna rdečkasto obarvana Luna, najlepše opazovali na južni polobli, še zlasti v Južni Afriki, Avstraliji in Madagaskarju, viden pa je bil tudi v Evropi, Južni Aziji in Južni Ameriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V tunizijski prestolnici Tunisu se je zbralo več kot 2.000 ljudi, med njimi mnogi otroci, ki so opremljeni z daljnogledi opazovali Lunin mrk. Rdečo Luno so lahko na jasnem nebu občudovali tudi v brazilskem Rio de Janeiru, kjer so številni pojav ovekovečili s fotoaparati in prenosnimi telefoni.

Za polovico Zemljanov je bila Luna delno ali v celoti v Zemljini senci šest ur in 14 minut - od 19.14 do 01.28 ure po srednjeevropskem času, še navaja AFP.

A slabo vreme v nekaterih delih sveta je skazilo pogled na ta izjemen pojav. V večjem delu Indije, kjer naj bi bil mrk lepo viden, je opazovanje pokvarilo monsunsko deževje in gosti oblaki. Manj sreče je zaradi oblakov, ki so prekrili nebo, imela tudi množica, ki se je zbrala na griču severno od Londona. Tolažili so se ob znani uspešnici britanske pevke Bonnie Tyler Total eclipse of the heart, poroča AFP.