Foto: V središču Ljubljane rulada, težka kar 230 kilogramov

27. maj 2017 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V okviru praznovanja 100-letnice lionizma je v Ljubljani na Stritarjevi ulici potekala prireditev Objem, v sklopu katere so pripravili tudi 100 metrov dolgo in kar 230 kilogramov težko rulado.

Letošnja prireditev je bila še posebej slovesna, saj klubi zaznamujejo svojo 100. obletnico delovanja, z letošnjo prodajo sladkega paketa pa so zbirali sredstva za pomoč slepim in slabovidnim otrokom.

Za izdelavo so potrebovali 15 kilogramov čokolade v prahu, 3 kilograme kakava v prahu, 45 kilogramov pšenične moke, 70 kilogramov sladkorja, 30 kilogramov rastlinske maščobe, 10 kilogramov jajc v prahu in 1,4 kilograma pecilnega praška.

Rulado je peklo, mazalo, zvijalo in dekoriralo kar enajst slaščičarjev, za pripravo pa so porabili 150 kilogramov biskvita, 70 kilogramov čokoladne kreme in deset kilogramov kakavovega obliva.

Sicer lionsi po vsem svetu zaznamujejo 100 let lionizma oziroma dobrodelnosti, slovenski predstavniki pa so se odločili za praznovanje z Objemom. "Vsi smo se zbrali tukaj - 56 lions klubov, da pokažemo javnosti, kdo smo, kaj delamo in kaj je naše poslanstvo. Vsi smo se simbolno objeli na trgu. Objem je simbol prijateljstva, spoštovanja, razumevanja in tistega, kar lahko človek da človeku," je pojasnil guverner Zveze Lions klubov Slovenije Gregor Pajič. Po prvih podatkih ocenjujejo, da jim je za Zavod za slepo in slabovidno mladino uspelo zbrati skoraj 5.000 evrov.

