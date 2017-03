Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Na stavbi poleg Maradone bo umetnik naslikal otroka. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: V neapeljskem Bronxu razkrili gromozanskega Maradono

Maradona branil barve Napolija

3. marec 2017 ob 16:49

Neapelj - MMC RTV SLO

Argentinski nogometni zvezdnik Diego Maradona še naprej uživa veliko priljubljenost v Neaplju, kar dokazuje gromozanska stenska poslikava.

V neapeljskem Bronxu (poimenovan po zloglasnem newyorškem predelu), kot tudi rečejo četrti San Giovanni a Teducio, so po dobrih dveh tednih dela razkrili poslikavo slavnega nogometaša. "Zakrivil" jo je umetnik Jorit Agoch, ki je delno sam financiral delo, del denarja pa mu je prispevalo združenje za urbano kreativnost.

Kot je povedal Jorit ob začetku dela, s svojim ustvarjanjem želi ljudem prenesti lepoto umetnosti. "Ti ljudje zaslužijo lepoto, želim, da ta doseže množico." In poslikava Diega Maradone zagotovo ne bo ostala neopažena, tako zaradi svoje velikosti kot tudi zaradi Maradone, ki je v Neaplju izjemno priljubljen - s tamkajšnjim nogometnim klubom - Napolijem - je leta 1987 in 1990 osvojil naslov italijanskega državnega prvaka.

Našli so se tudi nasprotniki, ki sicer so za umetnost, a najprej želijo, da mestne oblasti poskrbijo za četrt, kjer stavbe razpadajo, ostajajo brez luči, tam so številne podgane, kot je povedal eden izmed prebivalcev: "Seveda, Maradona bo postal simbol stavbe, ampak tu živimo zelo slabo. In nihče ne naredi ničesar."

Jorit je z Maradono pritegnil pozornost ne le Neapeljčanov, temveč svetovne javnosti, tako da bo morebiti tako tudi prinesel boljše razmere za prebivalce neapeljskega Bronxa.

D. S.