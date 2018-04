Foto: Vbrizg matičnih celic za odpravo tigrovih bolečin

Operacija 13-letnega sibirskega tigra

22. april 2018 ob 09:42

Szeged - MMC RTV SLO, Reuters

V madžarskem živalskem vrtu so v želji, da bi se lahko njihov tiger ponovno premikal brez težav, izvedli poseg, s katerim navadno pomagajo ljudem.

Sibirski tiger Igor, ki prebiva v živalskem vrtu madžarskega mesta Szeged, je leta trpel zaradi obrabljenega kolka. Bolečine v sklepu so ga ovirale pri gibanju, kar je znatno zmanjšalo njegovo kakovost življenja.

Da bi odpravili tigrove zdravstvene težave, so veterinarji izvedli postopek, ki je v večini primerov uporabljen pri zdravljenju ljudi, le redko pa se uporablja pri zdravstveni oskrbi živali – uporabili so postopek zdravljenja z regenerativnimi matičnimi celicami.

"Bistvo zdravljenja z matičnimi celicami je, da lahko izboljšamo tudi življenja bolnikov, ki jim ne bi pomagale operacije ali druge oblike zdravljenja," je po zdravstvenem posegu, pri katerem so tigru vbrizgali njegovo lastno maščobno tkivo, povedal veterinar Robert Gippert.

"Tako kot pri ljudeh se bo obrabljen tigrov sklep pozdravil preko regenerativnih in samoobnovljivih učinkov matičnih celic brez uporabe zunanjih snovi in materialov," je pojasnil Gippert.

Uspavani tiger je med posegom mirno ležal na operacijski mizi, s katere so molile njegove ogromne tace. Veterinarji bodo Igorjevo stanje in uspešnost zdravljenja lahko ocenili čez dva do tri tedne.

M. Z.