Mala kepica sreče? Ne, sedemkilogramski orjak.

Rekorder je tehtal več kot deset kilogramov

17. oktober 2017 ob 14:13

Hanoi - MMC RTV SLO, STA

V soboto se je v eni izmed porodnišnic v Vietnamu rodil kar sedem kilogramov težek dojenček, ki je tako postavil neuradni azijski rekord.

Dojenček je na svet privekal s pomočjo carskega reza v severni pokrajini Vinh Phuc, starši pa so novorojenega sina poimenovali Tran Tien Kuoc. "Ko so zdravniki povedali, da moj sin tehta 7,1 kilograma, nisem mogel verjeti," je dejal novopečeni oče Tran Van Kuan. Pred rojstvom so tamkajšnji zdravniki materi napovedali, da bo otrok tehtal okoli pet kilogramov, tako da ta ni pričakovala še dodatnih dveh kilogramov.

Da bi se prepričali o resnični teži novorojenčka, so ga zdravniki še enkrat stehtali, a tehtnica je pokazala enako številko. To je drugi otrok za omenjeni par, prvi je tehtal 4,2 kilograma.

Najtežja deklica v Vietnamu do zdaj se je rodila leta 2008, tehtala je sedem kilogramov.

Guinnessov rekord za najtežjega dojenčka sicer sega v leto 1955, ko se je v Italiji rodil novorojenček, ki je tehtal neverjetih 10,2 kilograma.

A. P. J.