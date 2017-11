Martinovanje v polnem razmahu – veselo od Prekmurja do Obale

Vinogradniki slavijo dobro letino

11. november 2017 ob 21:50

Maribor - MMC RTV SLO, RTV SLO, STA

Ljubitelji žlahtne kapljice ta konec tedna praznujejo martinovo, ki je v vseh vinorodnih okoljih pomemben čas. Osrednje in največje martinovanje potekal v Mariboru, številna manjša praznovanja pa se odvijajo na vseh koncih Slovenije.

Različna društva in gostinci v številnih slovenskih krajih praznujejo god sv. Martina, ki ga zaznamujemo z družabnimi, etnološkimi in športnimi prireditvami. Večina Martinovega dogajanja je letos zgoščena na današnji dan, saj je tokrat praznik prav na soboto.

Največ ljudi vsako leto privabi mariborsko martinovanje na prostem, ki se je v letošnji že 34. izvedbi začelo natanko ob 11. uri in 11 minut. Največje slovensko javno martinovanje tudi letos poteka na Trgu Leona Štuklja, kjer je za zabavo zbrane množice – organizatorji pričakujejo do 20.000 ljudi – poskrbljeno s pestrim zabavnim programom, ki ga poleg koncertov bogatijo predstavitve vinskih kraljic, folkloristov, kmečkih žena, splavarjev in predstavnikov vinskih redov in bratovščin.

Veliko martinovanje poteka tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju, kjer se je praznovanje začelo z Martinovo tržnico. Tamkajšnji dogodek je vedno povezan z začetkom priprav na tradicionalno, prihodnje leto že 58. kurentovanje, saj je jesenski praznik pri njih znan tudi kot "mali fašenk".

Širitev martinovanja v Ljubljani

V slovenski prestolnici so v sklopu 15. martinovanja po uspešni izvedbi poletne različice danes še drugo soboto zapored dogodek zaznamovali z vinskimi potmi, kjer se je predstavilo okoli 70 ponudnikov vrhunskega slovenskega vina in odlične kulinarike. Prireditev v središču Ljubljane se je letos iz tradicionalnih lokacij, kot so Stritarjeva ulica, Cankarjevo nabrežje in Mestni trg, razširila tudi na Prešernov trg in izbrane ljubljanske ulice v bližini, in sicer Miklošičevo, Trubarjevo in Nazorjevo.

V Prekmurju je potekal tradicionalni Martinov pohod iz Martjancev oz. Moravskih Toplic, podoben dogodek pa bodo v nedeljo priredili tudi v Lendavi. Martinovanji sta danes tudi v Ljutomeru in Gornji Radgoni.

Na Dolenjskem so se praznovanja odvijala v Novem mestu in ponekod v Beli krajini, že tradicionalni vinarski praznik v Semiču pa bo potekal naslednji konec tedna.

Pestro dogajanje na Primorskem

Še posebej svečano je bilo letošnje martinovanje v Goriških brdih, saj briška zadružna klet praznuje 60. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so predstavniki štirih vinogradniških družin v sode zabili pipe, skozi katere je priteklo mlado vino. Tako kot drugod po Sloveniji so tudi v Brdih zadovoljni z letino, kakovost pa je po starem običaju potrdil tudi martinc, posebno jabolko, v katerega vinogradniki takoj po koncu trgatve zapičijo sezonska zelišča – če martinc do martinovega ostane čvrst, tako kot je tudi letos, to pomeni dober letnik. Da so imeli letos v Brdih dobro trgatev, je potrdil tudi predsednik kleti Brda Marjan Lesica, direktor kleti Silvan Peršolja pa ob tem dodaja, da se v Brdih obnavljajo vse za vinogradništvo primerne površine, kar vinogradnikom vrača optimizem.

Na Primorskem velja omeniti še martinovanje na Krasu, ki je z več prizorišči povezalo vinarsko tradicijo Krasa s pristno kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Izvedba ostaja zvesta povezovanju ponudnikov ob kraški vinski cesti, letošnje število vključenih pa je bilo rekordno, saj smo lahko našteli več kot sto ponudnikov. Številne manjše prireditve potekajo tudi na Vipavskem, kjer so prav tako zadovoljni s kakovostjo letine.

V Novo Gorico so mlado vino, tako kot so to počeli nekoč, pripeljali furmani. "Vino so vozili s konji in ga prodajali po vaseh in gostilnah. Prevažali so ga tudi do Ljubljane in Trsta," je za RTV Slovenija pojasnil Srečko Špacapan iz konjeniškega kluba Soča. Pestro je tudi na Obali, kjer poteka tradicionalna prireditev v Marezigah, družba Vinakoper pa v svojem šotoru v Kopru znova gosti številne popularne slovenske in tuje glasbenike.

Številne manjše prireditve

Tudi na Gorenjskem, kjer vinarstvo ni ravno doma, bo ta in naslednji konec tedna znova potekala Vinska pot v rovih pod starim Kranjem. Večje ali manjše Martinove prireditve so zaznamovale tudi druge dele Slovenije. V Ormožu so tako priredili tradicionalno Martinovo tržnico, številna martinovanja pa potekajo tudi v Halozah, Slovenskih Konjicah in Laškem.

Ob tem pa velja opozorilo policistov, da vinjeni ljudje za volanom nimajo kaj početi. Policija bo tudi letos v času Martinovih dogodkov izvajala poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, zato je bolje in ceneje, predvsem pa bolj varno, v primeru odhoda na praznovanje izbrati sredstva javnega prevoza, taksije ali alternativne načine vračanja z zabav.

Nekaj utrinkov z današnjih praznovanj si lahko ogledate tudi v videoprispevku RTV Slovenije.

VIDEO Martinovo v številkah, najbolj veselo na Štajerskem

