Na Mont Blanc se bo vsak dan lahko povzpelo točno 214 ljudi

Gneča je pripeljala tudi do sporov

5. september 2018 ob 13:36

Pariz - MMC RTV SLO

Francija bo naslednje leto uvedla dnevno kvoto alpinistov, ki se bodo lahko povzpeli na najvišjo evropsko goro Mont Blanc.

To je le eden izmed ukrepov, s katerimi želijo zmanjšati število ljudi na gori, ki se že nekaj let sooča s prevelikim navalom obiskovalcev.

"Ukrep smo sprejeli s težkim srcem, a prepričani smo, da gre za pravo potezo, saj se vzpon na Mont Blanc ne more primerjati z drugimi vrhovi. Nanj se lahko povzpnejo le res pripravljeni alpinisti," je dejal Jean-Marc Peillex, župan alpskega mesteca Saint-Gervais-les-Bains, ki je za večino alpinistov izhodiščna točka za osvojitev gore.

Med letošnjo poletno plezalno sezono se je vsak dan na Mont Blanc skušalo povzpeti več kot 300 ljudi. Prestrašila jih ni niti vse večja nevarnost padanja kamenja, ki jo zaradi vse višjih temperatur povzroča tajanje tal na višji nadmorski višini. Letos je gora vzela najmanj 16 življenj, a le en človek je umrl na najbolj oblegani "kraljevski" poti, piše Telegraph.

Ker je bila gneča tako velika, so policisti poleti od alpinistov zahtevali, da si že ob vznožju gore rezervirajo mesto v enem izmed zavetišč na gori, župan pa razmišlja tudi o vzpostavitvi "snežne patrulje", ki bi nadzorovala upoštevanje pravil.

Policisti tudi opozarjajo, da je zaradi prenatrpanih poti, ki vodijo na 4.810 metrov visok vrh, prišlo tudi do nekaj vroče krvi med plezalci, med katerimi se najdejo tudi takšni brez primerne opreme, na primer v športnih copatih, in brez znanja o bontonu, ki velja v gorah. Pojavili pa so se tudi lažni vodiči, ki v naivnih turistih vidijo dobiček.

