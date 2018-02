Na olimpijskem deskanju vse oči uprte v trenerja s pletilkami v rokah

Gre za način sproščanja tekmovalcev

12. februar 2018 ob 21:02

Pjongčang - MMC RTV SLO

Trener finskih deskarjev na snegu Antti Koskinen tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu ostaja zvest svojemu nenavadnemu obredu na štartu - pletenju.

Kamere so namreč Koskinena spet ujele, kako plete na vrhu snežnega kanala, medtem ko je njegov varovanec Roope Tonteri čakal na štart.

Očitno tudi polarne temperature, ki vladajo na prizorišču, niso omrtvičile spretnih Koskinenovih prstov.

Gledalci se kar niso mogli načuditi prizoru in na Twitterju se je nemudoma vnela razprava, kaj točno bo Antti spletel.

Olimpijska odeja za predsednikovega sina

Koskinenova ročna spretnost je sicer njegov poseben način sproščanja tako sebe kot tekmovalcev na štartu, enak pristop pa je imel že na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Tudi takrat je postal prava spletna uspešnica.

Finska olimpijska ekipa je na Twitterju potrdila, da Koskinen spet plete, niso pa razkrili, kaj točno ustvarja.

Videti je, da je pletenje v finskem taboru priljubljeno, saj je finska olimpijska ekipa objavila tudi fotografije športnikov, kako pletejo volneno odejo za novorojenega sina finskega predsednika. Sauli Niinistö in njegova žena Jenni Haukio sta se namreč 29. januarja, dan po njegovi uradni prisegi, razveselila naraščaja.

Snowboarder's coach is calmly KNITTING during the #Olympics. Of course he's Finnish. pic.twitter.com/9pszUJ04ml — Hannah Stanley (@hannahmstanley) February 10, 2018

The Finnish coach is KNITTING at the top of the slopestyle course. Someone please find out what this man is making!!!#PyongChang2018 #snowboard pic.twitter.com/Nr87YBJ2lf — Shelby-Jai Flick (@ShelbyJaiFlick) February 10, 2018

The coach is just low key knitting while his athlete is getting ready to go #pyeongchang2018 #olympics #snowboard pic.twitter.com/51fd8e7OfY — Grace Dafoe (@gracedafoe) February 10, 2018

the finnish coach is knitting ahhakgjahk noora i love finland pic.twitter.com/K7wLg5i3ap — fate will find a way (@jinusbitches) February 10, 2018

