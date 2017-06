"Najbolj nor video" Dunking Devilsov videlo več kot 5 milijonov ljudi

Akrobacije na tovornem vlaku

5. junij 2017 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Akrobatska skupina Dunking Devils je z novim akrobatskim spektaklom, ki so ga uprizorili na premikajočem se tovornem vlaku, znova pritegnila svetovno pozornost.

Videoprojekt, ki so ga posneli na progi Ljubljana-Kamnik, je v prvih 48 urah po objavi na Facebooku svetovno znanega portala People Are Awesome videlo 4,5 milijona ljudi. Število je še naraslo, tako da si je spektakel ogledalo že več kot 5 milijonov ljudi.

Kot so sporočili iz skupine, so v sodelovanju s tovornim prometom in ekipo Urban Roof sestavili 170 metrov dolg akrobatski vlak, na katerega so namestili skakalnice za BMX kolesa, olimpijski trampolin, rusko gugalnico in celo bazen s 70 tonami vode. Po besedah sodelujočih je bil projekt pravi izziv, rezultat pa je njihov "najbolj nor video do zdaj".