Nekoč z Jugoslavijo do srebrne medalje v košarki, danes karikaturistka

Po upokojitvi začela risati karikature

9. marec 2017 ob 20:28

Domžale - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nekdanja košarkarica, uspešna trenerka in podjetnica Danica Guberinič - Nana se je po upokojitvi posvetila ustvarjanju karikatur.

Za Nano pravijo, da je uspešna skoraj pri vsem, česar se loti. Včasih je odlično igrala košarko pri Olimpiji in Domžalah, bila je celo članica državne reprezentance, ki je leta 1978 osvojila srebrno kolajno na evropskem prvenstvu na Poljskem, po končani tekmovalni karieri je bila še deset let košarkarska trenerka, nato pa uspešna podjetnica, zdaj pa pozornost javnosti pritegujejo njene karikature.

Čeprav ima za seboj že več razstav in so njene karikature krasile tudi že naslovnice revij, se je z risanjem začela ukvarjati šele pred nekaj leti. "Sem že kot otrok sanjala, da bom nekoč postala slikarka, ampak me je življenje potegnilo v čisto druge smeri. Šele pred leti, ko sem se upokojila, sem začela uresničevati svoje sanje."

Rada portretira znane osebnosti, filmske igralce, športnike, otroke in živali. Znanci so jo pogosto nagovarjali, naj nariše tudi koga izmed politikov, tako se je lotila risanja tudi teh. "Si najprej ogledam obraz človeka, ki ga bom narisala s karikaturo, in tisto, kar mi prvo pade v oči, kaj je značilno na njegovem obrazu, tisto še bolj poudarim."

Prisega na računalniško slikanje. "Imam v tej tehniki nešteto možnosti, na primer povečam lahko sliko, čisto v detajl, lahko izberem nešteto barv, nešteto orodij ..."

Osnovno skico nariše v preprostem programu, nato pa jo prenese v zahtevnejšega, kjer karikaturo dodela. "Rada bi se naučila tudi animacije. Karikature lahko tudi oživijo, zapojejo, se gibljejo."

Nana ima še veliko načrtov in zagotovo bo marsikaterega tudi uresničila.

VIDEO Nekdanja košarkarica riše karikature

D. S., Miro Štebe, TV Slovenija