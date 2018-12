Kot je povedala direktorica vrtca, sta bila v spor vpletena deček in deklica. Foto: Reuters Dodaj v

Nemška policija morala posredovati pri sporu otrok v vrtcu

Policija staršem: Učite otroke same razreševati spore

6. december 2018 ob 19:07

Hamburg - MMC RTV SLO

Mama triletnega malčka iz Hamburga je poklicala policijo potem, ko se je njen otrok v vrtcu sprl z vrstnikom zaradi tricikla.

Policija je spor razrešila brez aretacij, staršem pa položila na srce, naj spodbujajo svoje otroke, da sami razrešujejo spore.

Kot poroča nemška televizija NDR, je bilo "veliko kričanja in praskanja", ko sta mami obeh otrok prišli po malčka v vrtec v soseski Winterhude.

Ko je na kraj "incidenta" prispela policija, so se policisti usedli z upravo vrtca, malčkoma in njunima mamama, da bi se v prihodnje ognili podobnim težavam. Policija je kasneje sporočila, da so zaplet rešili brez aretacij in brez ovadb.

Ob tem so v izjavi za javnost poudarili, da so taki spori med majhnimi otroci normalni in da bi jih morali starši oz. vzgojitelji učiti, da jih rešijo med seboj.

Direktorica vrtca Franziska Larra je za lokalni časnik Hamburger Abendblatt povedala, da sta bila v incident vpletena deček in deklica, najmanj en otrok pa je imel praske po obrazu. Kot je dejala Larra, situacija ni bila prijetna, da pa je bilo "neobičajno, da se je vanjo vpletla policija".

K. S.