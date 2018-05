Oglas MI6: "Smo tajni agenti, vendar ne delamo tega, kar mislite"

Primanjkuje temnopoltih in Azijcev

25. maj 2018 ob 12:54

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska obveščevalna služba MI6 je sprožila svojo prvo oglaševalsko kampanjo, s katero želi ovreči podobo, ki so jo v očeh javnosti sooblikovali filmi o slavnem tajnem agentu Jamesu Bondu.

Kratek oglas prikazuje morskega psa v akvariju, s katerim želijo pri gledalcih izzvati asociacijo na vohunske filme. "Smo tajni agenti, vendar ne delamo tega, kar mislite. Ne gre za ohranjanje mirne krvi v akvariju, temveč za zaznavanje prikritih namigov," v oglasu pove napovedovalec.

Kamera se nato osredotoči na otroka, ki v strahu pred morskim psom naredi korak nazaj. Nato se obrne k materi, ki ga dvigne k sebi. "Razumevanje drugih. Jim pomagati videti stvari drugače. Gre za spoznavanje sveta, ki presega vaše vedenje. In če se vam to zdi znano, je to zato, ker to delate vsak dan," še pove napovedovalec. Oglas se nato zaključi s sloganom "MI6 - na skrivaj smo enaki kot vi".

Z oglasom želijo v agenciji opozoriti na mehke veščine morebitnih novih zaposlenih, ki jih tovrstna služba zahteva. Do leta 2021 naj bi agencija namreč zaposlila 800 novih ljudi.

Čustvena inteligenca namesto mišic

"Želeli smo predstaviti podoba Jamesa Bonda, hkrati pa poudariti, da naše delo ne poteka tako kot v filmih," je dejala neimenovana direktorica službe. Ob tem je pripomnila, da pri novih zaposlenih iščejo ljudi s čustveno inteligenco in medosebnimi sposobnostmi, ki jih spremlja močan občutek integritete in izvirnosti.

Vse več britanskih državljanov je v preteklem času izkazalo interes za delo v MI6. Največji porast so zaznali po napadu z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v mestu Salisbury.

Po zadnjih podatkih iz marca leta 2016 v službi sicer primanjkuje temnopoltih in azijskih predstavnikov ter predstavnikov etničnih manjšin. Po mnenju direktorice bo bolj raznolika delovna sila pripomogla k odpravi nevarnosti poistovetenja z določeno skupino.

A. P. J.