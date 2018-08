Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Okronala sta jo Janez Erjavec in Boštjan Noč. Foto: Sejem Agra/ Jure Zauneker Na ocenjevanju se je pomerilo 146 vzorcev medu. Foto: Sejem Agra/ Jure Zauneker Dodaj v

Okronali so četrto medeno kraljico Slovenije

Kraljica je postala Valentina Marinič

26. avgust 2018 ob 14:06

Gornja Radgona - MMC RTV SLO

Na sejmu Agra so letos okronali že četrto medeno kraljico Slovenije. Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, in Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, sta krono nadela 24-letni Valentini Marinič.

Medena kraljica Slovenije mora biti seznanjena z dejstvi s področja čebelarstva in je v trajanju svojega mandata dolžna promovirati slovensko čebelarstvo in čebelarski turizem ter spodbujati in osveščati ljudi o koristnosti uživanja čebeljih pridelkov.

Na letošnjem ocenjevanju medu na sejmu Agra se je pomerilo 146 vzorcev medu. Strokovna komisija je presodila, da je najboljši akacijev med čebelarja Petra Kolarja s Ptujske Gore, naslov "prvak vrste" pa so podelili še cvetličnemu medu Milka Jurinčiča iz Marezig, gozdnemu medu Trajčeta Nikoloskega iz Ljubljane, lipovemu medu Zvonka Žamuta iz Lenarta v Slovenskih goricah in kostanjevemu medu Marinke Košir iz Polhovega Gradca.

Strokovna komisija je podelila še 51 zlatih, 56 srebrnih in 28 bronastih priznanj."Vzorci na ocenjevanju so bili čisti, brez primesi, nekaj odstopanj je bilo le pri označevanju medu. Le en vzorec je bil zaradi previsoke vsebnosti vode izključen iz ocenjevanja in le deset vzorcev je prejelo zahvalo za udeležbo in ostalo brez priznanja, vendar ne zaradi kake posebne napake, ampak le zaradi premalo izraženih senzoričnih značilnosti določene vrste medu," so zapisali ocenjevalci. Na slovesnosti sta Peter Kozmus, podpredsednik mednarodne zveze čebelarjev Apimondije in član Čebelarske zveze Slovenije ter Boštjan Noč podelila nagrade za vrhunske dosežke tekmovalcem na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev v Franciji.



