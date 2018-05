Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ris tako v Sloveniji kot na Hrvaškem velja za najbolj ogroženo živalsko vrsto. Foto: Pixabay Dodaj v

Osirotelega risa Martina uspešno navadili na samostojno življenje v naravi

Potepal se je tudi po Sloveniji

16. maj 2018 ob 21:51

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Razveseljiva zgodba prihaja iz Hrvaške, kjer so na samostojno življenje v naravi uspešno pripravili risa Martina, ki so ga lani julija našli zapuščenega in sestradanega.

Risjega mladiča so hrvaški lovci našli pred skoraj letom dni pri hrvaški vasi Bribir nedaleč od Novega Vinodolskega. Risa, ki je ogrožena žival, so najprej oskrbeli veterinarji v Crikvenici, nato pa je svoj začasni dom dobil v zagrebškem živalskem vrtu.

Po nekajmesečnem bivanju v hrvaški prestolnici so se odločili, da ga znova navadijo na samostojno življenje v naravi, zato so ga preselili v narodni park Risnjak.

Uredili so mu začasno bivališče in se, kot so sporočili s hrvaškega ministrstva za varstvo okolja in energetiko, po vzoru strokovnjakov iz Portugalske, Slovaške in Romunije, ki imajo z risi na tem področju več izkušenj, lotili prilagajanja mladega risa na samostojno življenje. Neposrednemu stiku z Martinom so se izogibali z namenom, da bi žival obdržala značaj risov in da se ne bi navadila na ljudi.

Letos januarja so risa, ki so ga po zavetniku Bribirja poimenovali Martin, izpustili iz začasnega bivališča in ga opremili z GPS-ovratnico. Po treh mesecih je jasno, da je Martin sposoben samostojnega življenja v naravi. Ovratnica, ki zbira podatke o življenju risa, je pokazala, da se je Martin v zadnjih mesecih gibal po Gorskem kotarju, obiskal pa je tudi Slovenijo.

Sa. J.