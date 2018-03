Planica skozi čas: zgodovina televizijskih prenosov

Arhivski posnetki Televizije Slovenija

25. marec 2018 ob 10:30

Planica - MMC RTV SLO, RTV SLO

Iz arhiva Televizije Slovenije smo izbrskali posnetke, ki prikazujejo, koliko truda je bilo vloženega, da so gledalci tekmo iz Planice lahko spremljali že pred 58 leti.

Za novodobne ljubitelje poletov je televizijski prenos, ki iz številnih zornih kotov v visoki ločljivosti prikazuje tako tekmovalce v zraku kot prizore iz zakulisja in s tribun, nekaj samoumevnega.

V primerjavi z današnjimi načini prenašanja so bili začetki veliko skromnejši, a zato toliko bolj ambiciozni. Televizija Slovenija je prvi prenos smučarskih skokov iz Planice pripravila leta 1960, za kar je takrat požela številne pohvale.

Arhivski posnetki razkrivajo, koliko truda je bilo vloženega, da so gledalci tekmo lahko spremljali prek televizorjev. Skoraj nepredstavljivo se zdi, da je televizijska ekipa leta 1960 del opreme skozi zasneženo pokrajino tovorila celo z volovsko vprego.

Od nekaj tisoč do več deset tisoč

Tako kot se je spreminjal in napredoval sam šport, se je spreminjalo in razvijalo tudi prenašanje tekem iz Planice. Tudi po zaslugi prenosov v živo je bilo zanimanje za polete iz leta v leto večje. Že dve leti po prvem prenosu se je v dolini pod Poncami na prvi mednarodni tekmi v smučarskih skokih zbralo 3.000 ljudi.

Leta 1985, ko je Planica gostila 8. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, je bila dinamika prenosa že veliko bolj podobna današnji, tekme pa so privabljale na desetine tisočev obiskovalcev. Zanimivo je bilo tudi marca leta 1991 na zadnjih poletih v nekdanji Jugoslaviji, ko se je Planico v treh dneh obiskalo 70.000 ljudi, med njimi tudi številni jugoslovanski politiki.

Arhivske posnetke iz leta 1960, 1962, 1985 in 1991 si lahko ogledate spodaj.



M. Z.