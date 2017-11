Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lani je na primer imelo takšno dovoljenje le 100 od skupaj 22.000 barov, klubov in restavracij v mestu. Foto: Reuters Sorodne novice Dolar zate, dolar zame ... Newyorške restavracije odpravljajo napitnine Dodaj v

Po 91 letih v New Yorku odpravljena prepoved plesanja v lokalih

Zakon je prišel zelo prav nekdanjemu županu Rudyju Giuliani

29. november 2017 ob 11:20

New York - MMC RTV SLO, STA

Newyorški župan Bill DeBlasio je podpisal zakon, ki ukinja zakonsko prepoved plesanja v barih in restavracijah iz leta 1926.

Zakon je bil sprejet v času, ko je v ZDA veljala prepoved točenja in uživanja alkoholnih pijač oziroma tako imenovana prohibicija, katere praktična posledica je bila velika rast organiziranega kriminala.

Namen zakona je bil tudi rasističen, saj so hoteli beli oblastniki mesta v povezavi z mafijskimi organizacijami zatreti lastnike lokalov v temnopoltem Harlemu, kasneje pa so ga izkoriščali za zatiranje homoseksualnih klubov in lokalov pripadnikov latinsko-ameriške skupnosti.

Po zakonu ni smel nihče zaplesati v nobenem lokalu, ki ni imel posebnega dovoljenja, tega pa je bilo skoraj nemogoče dobiti brez ustreznih zvez in podkupnin. Lani je na primer imelo takšno dovoljenje le 100 od skupaj 22.000 barov, klubov in restavracij v mestu.

Zakon se praktično sicer ni uveljavljal, vendar pa bi lahko z njega popihal prah vsak policist, ki bi hotel nagajati lastniku objekta, v katerem prodajajo pijačo in hrano. To je v 90. letih prejšnjega stoletja na primer počel republikanski župan Rudy Giuliani, ko je preganjal zbirališča organiziranega kriminala.

V 21. stoletju pa so mestni politiki ugotovili, da je zakonu že zdavnaj potekel rok trajanja in na pobudo mestnega svetnika iz Brooklyna Rafaela Espinala so ga pospravili na smetišče zgodovine z zakonom, ki ga je brez težav podpisal demokrat DeBlasio.

