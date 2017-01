Policisti po spletu "lovili" triletnega "prometnega prekrškarja"

Akcija naletela na veliko odobravanje javnosti

11. januar 2017

Osnabrück - MMC RTV SLO/STA

Policija v mestu Osnabrück na Spodnjem Saškem se je ukvarjala z nenavadnim primerom poganjalčka v obliki avtomobila, ki so ga našli napačno parkiranega pred policijsko postajo.

30. decembra so možje postave na uradnem Facebookove profilu osnabrüške policije objavili, da se je pred policijsko postajo na ulici Augustenburger zgodil prometni prekršek.

Ob pogledu na priloženo fotografijo pa je takoj postalo jasno, da so dobro razpoloženi za šalo, saj je slika prikazovala rdeči otroški poganjalček, kolo brez pedalov, s katerim malčki razvijajo ravnotežje in se pripravljajo na vožnjo s pravim kolesom.

Pripisali so, da vozilo ne pripada njihovemu voznemu parku, čeprav bi si tako rdečo raketo želeli, in da zato iščejo pravega lastnika vozila z "eno pleničkarsko močjo".

Na sprehodu se je utrudil in zato parkiral

"Kršilec" cestnoprometnih predpisov se je nekaj dni po novem letu res zglasil na policijski postaji, spremljala pa ga je mama. Izkazalo se je, da gre za triletnega Jima.

Kot je povedala mati malega nadobudneža, se je ta med sprehodom naveličal poganjanja plastičnega avtomobila, zato sta ga pustila ob stražarnici pred policijo, ker sta vedela, da bo tam na varnem. Ko pa sta se vračala s sprehoda, sta na avtomobilček oba pozabila, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Malček postal zvezda

Prijazni policisti so fantku predali "uradno opozorilo", naj v prihodnje tako ne parkira, podarili pa so mu tudi čokolado in pobarvanko, na njegovo veliko veselje pa so ga posadili tudi v pravo policijsko vozilo.

S tem pa presenečenj za malčka še ni bilo konec.

Zgodba je naletela na veliko pozornost javnosti in neka avtohiša se je tudi ponudila, da mu plastičnega poganjalčka zamenja za pravi Fiatov otroški električni avto. A na željo matere so to vozilo podarili ustanovi, ki skrbi za otroke, Jim pa se je domov veselo vrnil s svojim rdečim poganjalcem.

