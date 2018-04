Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Miši morda v skladišču res živijo, a marihuane zaogtovo niso pojedle. Foto: Reuters Dodaj v

Policisti trdijo: Pol tone marihuane so pojedle miši

Izgubili so službo

12. april 2018 ob 08:49

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Osem argentinskih policistov je bilo odpuščenih, ker so trdili, da krivdo za to, da je iz policijskega skladišča izginilo več kot pol tone marihuane, nosijo - miši.

V mestu Pilar, ki je od prestolnice Buenos Aires oddaljeno 60 kilometrov, stoji skladišče za zasežena mamila. Med policijsko inšpekcijo so ugotovili, da je iz stavbe izginilo več kot pol tone marihuane, ki so jo zasegli pred dvema letoma. Na popisu zaseženih mamil je bilo zapisano, da bi morali inšpektorji najti 6.000 kilogramov oziroma šest ton te mehke droge, pri podrobnem štetju pa so ugotovili, da je je ostalo "le" 5.460 kilogramov, poroča Guardian.

Vodja skladišča Emilio Portero in trije njegovi pomočniki so vsi ponudili enako razlago in s prstom pokazali na istega krivca - zatrdili so, da so izginula mamila pojedle miši.

Strokovnjaki njihove zgodbe niso "kupili", ampak so jih hitro postavili na laž: "Miši nikakor ne bi mogle zamenjati mamil za hrano. Če pa bi se na marihuano že spravila velika skupina teh živali, bi okoli pošiljk zagotovo odkrili veliko trupelc," so dejali.

Štirje policisti so bili odpuščeni, sodišče pa bo skušalo ugotoviti, kje so izginula mamila v resnici končala.

A. P. J.