Priljubljena restavracija KFC ostala brez piščanca

Ameriška restavracija s hitro prehrano ima težave z dostavo

20. februar 2018 ob 10:51

London - MMC RTV SLO

Ameriška restavracija s hitro prehrano Kentucky Fried Chicken - KFC se je morala spoprijeti z nenavadnim zapletom. Zapreti so morali več kot 900 restavracij. Zakaj? Zmanjkalo jim je temeljne surovine - piščancev.

Do prejšnjega tedna je meso restavracijam dostavljala južnoafriška družba Bidvest, ki je po poročanju tujih medijev vodilna na področju dostave restavracijam v Veliki Britaniji. Težave pri dostavi so se pojavile, ko je KFC spremenil pogodbo in za svojega dostavljavca mesa pooblastil družbo DHL. Zamenjava dostavljavcev je bila deležna številnih kritik in opozoril, mesa pa je zaradi prepočasne in neredne dostave kmalu začelo primanjkovati ...

Kljub zapletom pa KFC zagotavlja, da zaradi težav, s katerimi se spopadajo, ne bo trpela kakovost storitev. "Kakovost hrane zaradi težav ne bo trpela. Zato smo se odločili, da nekaj restavracij zapremo, druge pa bodo v tem času delovale omejeno. Nekaterih jedi tako ne bo na meniju," so še povedali predstavniki ene izmed najprepoznavnejših ameriških restavracij.

Zaposleni si zaradi zapletov lahko privoščijo krajše počitnice, vendar predstavnik družbe KFC poudarja, da jih k temu ne bodo silili. "Celotna ekipa se trudi popraviti nastali položaj, vendar ni znano, kako dolgo bo trajalo, da se spet postavimo na noge" so še dodali.

Da bi zaprtje restavracij gostom povzročilo čim manj neprijetnosti, so na spletni strani objavili seznam, na katerem lahko obiskovalci preverijo, kje je najbližja obratujoča poslovalnica. Kljub temu pa so razočarani gostje na družbenih omrežjih izrazili svoje neodobravanje.

K. Ši.