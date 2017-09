Raper B.o.B. zbira sredstva, da bi dokazal, da je Zemlja ravna

Privrženec teorije o ravni Zemlji

27. september 2017 ob 16:16

New York - MMC RTV SLO

Ameriški raper B.o.B. z množičnim financiranjem zbira sredstva za izstrelitev več satelitov, da bi dobil morebitne dokaze, da je Zemlja v resnici ravna.

28-letni raper s pravim imenom Bobby Ray Simmons jr. je namreč goreč zagovornik teorije, da je Zemlja ravna.

Nekateri privrženci te teorije trdijo, da uslužbenci Nase varujejo skrajni konec sveta, da bi tako preprečili, da ljudje ne bi padli z roba.

B.o.B., ki si je za potrebe dokazovanja svoje teorije dal vzdevek "Flat Earth Bob" oz. ravnozemeljski Bob, skuša na strani za množično financiranje GoFundMe pod sloganom "Pokažite BoB-u ukrivljenost" zbrati milijon dolarjev, do zdaj pa je v petih dneh zbral 2.691 dolarjev, znesek pa zaradi promocije, ki jo je deležen raper, počasi (a res počasi) raste.

Organizacija Flat Earth Society je raperjevo pobudo pozdravila.

"To kampanjo začenjam, ker bi rad poslal najmanj enega, še raje pa več satelitov kar se da daleč v vesolje oz. orbito, da bi našel ukrivljenost. Iščem ukrivljenost," je dejal glasbenik v videu, objavljenem na strani. Omenjena ukrivljenost je ponavljajoča se tema v teorijah zarote o ravni Zemlji. Privrženci menijo, da če bi bila Zemlja resnično okrogla, bi bila ukrivljenost Zemlje prostemu očesu vidnejša.

Iščoč ukrivljenost

Kot poroča BBC, to sicer ni prvič, da je B.o.B. izrazil svoje pomisleke glede okrogle Zemlje. Lani se je denimo na Twitterju zapletel v spor z uglednim, svetovno znanim astrofizikom Neilom DeGrassom Tysonom. "Mesti v ozadju sta med seboj oddaljeni približno 25 kilometrov. Kje je ukrivljenost? Prosim, pojasnite to," je tvitnil raper ob fotografiji sebe na skalnem osamelcu v parku, od New Yorka oddaljenem skoraj sto kilometrov, kjer se v ozadju vidi mestna panorama.

Neil DeGrasse Tyson mu je skušal pojasniti, da je Zemlja res za 45 metrov ukrivljena tudi na Manhattnu, na katerega je kazal raper, a da je večina stolpnic tam precej višjih. A raper se ni pustil prepričati.

Številni od tistih, ki so prispevali v B.o.B.-jevo kampanjo, raperja v njegovih prizadevanjih podpirajo. "Ko/če se prepričaš, mi sporoči. Ljudem skušam dopovedati, da ni nobene ukrivljenosti, zato Zemlja ni okrogla," je zapisal eden izmed donatorjev, ki je prispeval 20 dolarjev. Spet drugi so bolj skeptični. "Tu je pet dolarjev, da si dokažeš, kako se motiš," je zapisal drugi donator.

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7