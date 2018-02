Rekord pred olimpijskimi igrami: razdeljenih največ kondomov do zdaj

Le 100 olimpijcev več kot pred štirimi leti

2. februar 2018 ob 10:26

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu bodo med zimskimi olimpijskimi igrami, med 9. in 25. februarjem, razdelili 110.000 kondomov. Kar je za 10.000 več, kot so jih razdelili pred osmimi leti v Vancouvru in pred štirimi leti v Sočiju.

Še pred uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu se že govori o rekordu. Zanimivo je to, da bo na igrah nastopilo 2.295 športnikov (le 100 več kot jih je v Sočiju), kar pomeni, da bo imel eden na voljo povprečno 37,6 kondoma, je poročal spletni portal CNN.

"Košare s kondomi bodo razporejene po straniščih v olimpijskih vaseh, v glavnem medijskem središču, v vasi za novinarje in v medicinskih središčih," so sporočili organizatorji.

Kondome so na olimpijskih igrah prvič delili leta 1988 v Seulu, takrat so jih razdelili 8.500. Pred letom in pol so v Riu de Janeiru razdelili kar 450.000 kondomov, toda znan je podatek, da je na poletnih igrah več športnikov kot na zimskih. V Riu so tako na tekmovalca podelili povprečno 42 kondomov.

Kot je dejala nekdanja olimpijska plavalka Dara Torres za CNN leta 2012: "Kar se zgodi v vasi, ostane v vasi."

K. K.