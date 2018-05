Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Svojega ljubljenčka je kljub nenavadnemu spoznanju obdržala. Foto: Reuters Ti psi so še posebej cenjeni na Kitajskem, kjer se lastniki z njimi ponašajo kot s statusnimi simboli. Foto: Reuters Sorodne novice Bolgarija: V zavetišče prepeljali tri izgubljene medvedje mladiče Dodaj v

Si lahko predstavljate, da bi vaš psiček zrastel v medveda?

Kitajka je bila ob spoznanju, da je njen "psiček" v resnici medved, zelo presenečena.

14. maj 2018 ob 12:45

Peking - MMC RTV SLO

Kitajka Su Jun je s počitnic pred dvema letoma prinesla prav poseben spominek - mladička tibetantskega mastifa, za katerega se je kmalu izkazalo, da ni nič drugega kot pravi azijski črni medved.

"Psiček" je bil po besedah "prodajalca", ki je Kitajki mladička prodal, pasme tibetanski mastif. Ker tibetanski mastifi veljajo za velikane med psi, ženska ni bila začudena nad dejstvom, da je psiček veliko jedel. A mladič ni in ni nehal rasti, Su pa je kmalu ugotovila, da je njen ljubljenček v resnici medved.

A odločila se je, da bo ljubljenčka obdržala, medved pa je kmalu dosegel težo 200 kilogramov - na dan je namreč pojedel dve vedri testenin in košaro sadja. Poimenovala ga je "Little black", opazila pa je tudi, da je medvedek zelo občutljivo bitje, ki ima rado človeško bližino.

Za povrh je takšno ravnanje še nezakonito

Skrb za medveda je bila že sama po sebi velika preizkušnja, za nameček pa je Kitajka na nekem letaku prebrala še, da je vzrejanje zaščitenih živalskih vrst na Kitajskem prepovedano. Zavedala se je, da mora ukrepati.

Kmalu je kontaktirala službo za reševanje divjih živali. Ta je medveda uspavala in ga prepeljala v zavetišče, kjer so veterinarji ugotovili, da je medved zdrav kot riba. Ker je Kitajka za medveda lepo skrbela, so se oblasti odločile, da je ne bodo kaznovale.

"Ko sem ga prinesla domov, je bil majhen kužek, majhen mastif. Kmalu je začel rasti in vsak dan je bil bolj podoben medvedu. Medvedov pa se malce bojim," je Su še povedala za kitajske medije.

Medvedi in mastifi so na Kitajskem cenjeni

Medvedi na Kitajskem veljajo za zelo dragocene, saj se njihova koža in mehur pogosto uporabljata za potrebe nekaterih vej kitajske medicine.

Tudi tibetanski mastifi gredo za med - Kitajci se z njimi namreč pogosto ponašajo kot s statusnimi simboli. Cene za pse z odličnimi rodovniki se gibljejo okrog 100.000 evrov.

Tibetanske mastife je imel že legendarni mongolski bojevnik in vladar Džingiskan, nad njimi pa so bili navdušeni tudi vladarji iz dinastije Ming.

K. Ši.