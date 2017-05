Sladkosnedi tatovi ukradli za okoli 350.000 evrov Kinderjevih jajčkov

Kriminalistična policija za zdaj še tava v temi

18. maj 2017 ob 19:27

Potsdam - MMC RTV SLO/STA

Neznanci so v ponedeljek ponoči v nemškem mestu Eberswalde severno od Berlina vdrli v skladišče in ukradli za približno dva tovornjaka palet, na katerih so bili naloženi priljubljeni jajčki presenečenja.

Kot poroča nemška policija, so neznanci vlomili v skladišče in ukradli več tisoč paketov Kinderjevih jajčk. Primer je prevzela kriminalistična policija, ki pa za zdaj tava v temi, saj so se tako za tatovi kot za čokoladnimi jajčki izgubile vse sledi. Škoda, ki so jo povzročili tatovi, znaša okoli 350.000 evrov.

Kinderjev jajček ima dolgo zgodovino, slaščico, sestavljeno iz tanke čokoladne lupine iz mlečne in bele čokolade, so prvič izdelali leta 1974. Njegova priljubljenost je iz leta v leto naraščala, saj je jajček presenečenja postal uspešnica, ki ni osvojila zgolj otrok, ampak tudi starejše.

Kljub priljubljenosti Kinderjevih jajčk, prodali so jih na milijarde, pa so ti v ZDA prepovedani. Njihova zakonodaja namreč prepoveduje slaščičarske izdelke, ki vsebujejo "neužiten predmet, razen če ima ta funkcionalno vrednost".

Sa. J.