Slovenija ima novega milijonarja, listek znova vplačan v Murski Soboti

Sedmica tokrat še ni bila izžrebana

7. september 2017 ob 16:31

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Igralec lota, ki je označil dobitno kombinacijo številk 11, 12, 14, 22, 35, 36, 39 in zadel glavni dobitek 7 plus, vreden kar 1.662.017,94 evra, je listek vplačal v Murski Soboti.

Kot so sporočili z Loterije Slovenija, bodo igralcu po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, izplačali 1.412.715,25 evra. Novi milijonar bo lahko dobitek prevzel od ponedeljka, 11. septembra, pa vse do 12. novembra. Podobno je v Murski Soboti vplačal dobitno kombinacijo srečnež leta 2011 in takrat prejel glavni dobitek.

Sedmice včeraj ni bilo, zato je sklad narasel na 1.920.000 evrov. V skladu za Lotka 6 je 190.000 evrov, v skladu za 7 plus pa 50.000 evrov. Naslednje žrebanje Lota pa bo že to nedeljo.

K. K.