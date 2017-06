Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je nastala 5. avgusta 1982, tik preden je Jack O'Neill zajahal valove v domačem Santa Cruzu. Foto: AP Ameriški deskarski zvezdnik Kelly Slater med tekmovanjem na O'Neill Cold Water Classicu v Santa Cruzu, ki slovi po hladnih oceanskih vodah, november 2012. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo deskarske legende, enookega Jacka O'Neilla

Strasten okoljevarstvenik

Umrl je Jack O'Neill, legendarni kalifornijski deskar na vodi, ki velja za izumitelja sodobne deskarske obleke iz neoprena. Star je bil 94 let.

Pionir deskanja na vodi, čigar zaščitni znak je bila preveza čez oči - v 70. je v deskarski nesreči izgubil oko -, ima poleg izuma wetsuita zasluge za ustanovitev ene najbolj uveljavljenih deskarskih znamk na svetu, bil pa je tudi zagret okoljevarstvenik, ki se je boril za zdravje oceanskega življa.

Pri častitljivih 94 je na svojem domu ob oceanu v Santa Cruzu v Kaliforniji odšel naravne smrti, so v izjavi za javnost zapisali njegovi najbližji.

Veliki ljubitelj morskih voda je želel v hladnem oceanu severne Kalifornije zdržati dlje, zato je eksperimentiral z različnimi materiali, dokler ni našel takšnega, ki ga je bilo dejansko mogoče nositi na telesu in nastala je sodobna neoprenska deskarska obleka. To je bilo v zgodnjih 50., ko sta se ženo preselila v sanfranciško sosesko Ocean Beach.

Verjel je vase in uspel

Takrat je bilo okrog njega več dvomljivcev, prijatelji so mu glede izuma dejali: "O'Neill, to boš prodal petim prijateljem na plaži, potem pa boš lahko zaprl posel." A zgodba je šla v popolnoma drugo smer: svojo prvo trgovino v San Franciscu je odprl leta 1959, svojo rastočo družino - imel je kar sedem otrok - pa preselil v Santa Cruz 120 kilmetrov južneje, kjer je odprl še eno trgovino in odziv je bil v mestu s cvetočim deskarskim prizoriščem izjemen.

Do 80. let prejšnjega stoletja je podjetje O'Neill postalo največji oblikovalec in izdelovalec wetsuitov za rekreativne deskarje, znamka, ki je poleg strogo deskarske opreme ponudbo razširila na oblačila, obutev in modne dodatke, je dosegla tudi Avstralijo, Evropo, Japonsko in druge kotičke sveta.

Njen ustanovitelj pa je bil najbolj ponosen na svoj okoljevarstveni podvig O'Neill Sea Odyssey, izobraževalni program za otroke na temo spoznavanja oceanov, ki so ga začeli leta 1996, doslej pa so s katamaranom Team O'Neill po zaščitenem zalivu Monterey pluli že s 100.000 mladimi. "Ocean je živ in moramo skrbeti zanj. Niti trohice dvoma nimam o tem, da je O'Neill Sea Odyssey najboljše, kar sem kdaj ustvaril," je povedal.

O'Neill je odšel le en teden po še enem slovitem Kalifornijcu, 83-letnem Johnu Seversonu, ustanovitelju deskarske revije Surfer. Zgodba publikacije se je začela kot promocijski pamflet za njegove deskarske filme, nato pa v 60. postala obvezno čtivo za deskarje in je z odličnimi fotografijami in razburljivimi reportažami presegla okvire tega športa.

