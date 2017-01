Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Poudarki Poudarek na slovenskosti

Na prireditvi dva poslanca

Sevniški župan povabilo odklonil

Vstopnica najmanj 250 dolarjev Donald in Melania Trump bosta v petek uradno postala predsednik in prva dama. Foto: Reuters Na sprejemu bo odmevala tudi harmonika. Foto: EPA Ob zmagi Donalda Trumpa so praznovali tudi v Sevnici, rojstnem kraju njegove žene. Na fotografiji desno je poslanec SDS-a Tomaž Lisec, ki bo občino zastopal na sprejemu v Washingtonu. Foto: BoBo

Sprejem v čast Melaniji s harmoniko, klobaso in potico - morda tudi s prvo damo

Gre za promocijo Slovenije in Sevnice

17. januar 2017 ob 08:58

Washington - MMC RTV SLO

Pred inavguracijo novega ameriškega predsednika ta teden v Washingtonu potekajo številni dogodki, tudi galasprejem v čast Melaniji Trump, ki se ga bosta udeležila dva poslanca iz Slovenije, zbrane pa bo na videokonferenci nagovoril tudi sevniški župan.

Sprejem v čast v Sevnici rojeni Melaniji Trump (in njenemu možu, seveda) prireja Mednarodna organizacija pobratenih mest (Sister Cities International) v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom, ki ga vodi Božo Cerar. Ta bo sicer tudi edini predstavnik Slovenije na petkovi inavguraciji, saj so tuji gostje na dogodku lahko le veleposlaniki v Washingtonu.

Kot je že omenjeno, pa se v teh dneh v ameriški prestolnici vrstijo dogodki v čast novemu predsedniku in prvi dami. Nocojšnji sprejem Mednarodne organizacije pobratenih mest bo tako popolnoma v znamenju Melanijine domovine – predviden je namreč prikaz filma o Sloveniji, slovenska podjetja, organizacije in posamezniki bodo prispevali tradicionalne slovenske jedi (tudi kranjsko klobaso in potico), poskrbljeno bo za slovenska vina, na voljo pa bo tudi slovenska vodka, piše STA.

Na sprejemu bo odmevala tudi slovenska narodno-zabavna glasba – slovensko veleposlaništvo je namreč na sprejem povabilo harmonikarja, brata Franka in Darryla Valencica iz North Strabana, ki sta bila lani nagrajena za najboljši duet na prireditvi ob vpisu novih imen v Dvorano slavnih polke v Clevelandu.

Poudarek na slovenskosti

V pogovoru za Associated Press sta napovedala, da sta za sprejem sicer pripravila kratek program, a se bosta bolj osredotočila na preigravanje melodij med množico 400 izbrancev. "Bistveno je, da v glasbo vneseva slovenski prizvok," je za AP dejal Frank in dodal, da bosta svojo slovenskost poudarila tudi z oblačili (narodno nošo) in s pravo slovensko diatonično harmoniko.

Sevniški župan povabilo odklonil

Navzoče bo nagovoril slovenski veleposlanik Božo Cerar, prek videokonference pa tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. Ta je bil sicer tudi vabljen na sprejem kot predstavnik rojstnega kraja nove prve ameriške dame, a je vabilo zavrnil – kot je pred dnevi pojasnil v pogovoru z Goranom Rovanom, ne zgolj zaradi stroškov potovanja, ampak tudi zato, ker meni, da se morajo za promocijo Sevnice in Slovenije v ZDA povezati "vse organizacije, odgovorne za promocijo", tudi državne ustanove.

"Ker pa se nam dogodek nekako ni uspelo z drugimi državnimi institucijami tako kakovostno hitro pripraviti, kajti gre za lahko za promocijski dogodek, sva se nekako uskladila, dogovorila, da ta promocijski del opravi Sevnica in Slovenija na enem od drugih dogodkov," je za TV Slovenija še pojasnil Ocvirk.

Na prireditvi dva poslanca

Prireditve pa se bo udeležil sevniški občinski svetnik in poslanec v državnem zboru, Tomaž Lisec (SDS), ki je v Washington odpotoval na stroške svoje stranke. "Njihova želja je, da tudi tam dol čim bolj uspešno predstavimo občino, predvsem naše turistične in pa gospodarske zmogljivosti in v bistvu naredimo neko promocijo Sevnice v tem smislu," je pred odhodom dejal Lisec, ki mu bo družbo na sprejemu delal poslanski kolega Žan Mahnič, tudi predsednik parlamentarnega odbora za obrambo, ki se bo v Washingtonu v četrtek udeležil parlamentarne skupščine zveze Nato.

Vstopnica najmanj 250 dolarjev

Sister Cities Association je leta 1956 ustanovil predsednik ZDA Dwight Eisenhower za promocijo miru z medsebojnim spoštovanjem, razumevanjem in sodelovanjem. Od takrat naprej so bili vsi njegovi nasledniki tudi častni predsedniki Sister Cities International. Na sprejem so bili sicer povabljeni vsi ameriški Slovenci, a jih večina ni sprejela vabila – verjetno tudi zato, ker je za udeležbo na dogodku, kjer je obvezno formalno oblačilo (black-tie), treba odšteti najmanj 250 dolarjev.

Bo prišla tudi Melania?

Za zdaj sicer še ni jasno, ali se bo dogodka udeležila tudi častna gostja Melania. "Vabljena je bila, a za zdaj tajna služba noče reči ničesar," je za Associated Press dejal Darryl Valencic in dodal: "Menda je kar dosti možnosti, da pride."

T. K. B.