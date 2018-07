Svet pozdravlja prvo transseksualno superjunakinjo Nio Nal

V vlogi se bo preizkusila Nicole Maines

23. julij 2018 ob 10:28

Hollywood - MMC RTV SLO

Nanizanka Supergirl, ki ima za seboj že tri zelo uspešne sezone, pripravlja četrto sezono o legendarni superženski. V svoje vrste so ustvarjalci tokrat vpoklicali tudi prvo transseksualno superjunakinjo.

V vlogi transseksualne superjunakinje Nie Nal bo nastopila 21-letna aktivistka in igralka Nicole Maines, ki je prav tako transseksualka. "Nov lik je odlična ideja – po transseksualnem superjunaku se bodo lahko zgledovali transseksualni otroci," je ob predstavitvi nove superjunakinje poudarila Mainesova.

Ustvarjalci so lik Nie Nal opisali kot "srčno transseksualno žensko, ki se na vse pretege trudi zaščititi druge". Za Variety pa je Nicole Maines povedala še: "Želim si, da bi prek superjunakinje ljudje začeli bolje razumevati transseksualne ljudi. Transseksualci smo namreč lahko kdor koli in lahko smo kar koli, lahko smo superjunaki."

Mainesova je za portal Variety poudarila še, da želijo z vključitvijo transseksualnega junaka gledalcem pokazati tudi to, da "smo vsi enakovredni" in da zaradi razlik v spolnih identitetah ljudi ne smemo obravnavati drugače.

"Nia je veliko več kot transspolna oseba. V seriji nastopa kot novinarka, kot srčna, močna in modra ženska ter dobra prijateljica," je še poudarila igralka.

Supergirl temelji na stripovski uspešnici The Flash and Arrow. V glavni vlogi nanizanke nastopa Melissa Benoist –Supergirl, ki je sestrična Supermana in ena izmed poslednjih preživelih prebivalcev mesta Krypton.

K. Ši.