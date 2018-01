Tako malo možnosti, a je uspelo kar dvema: polmilijardna dobitka na ameriški loteriji

Zadela 450 oz. 570 milijonov dolarjev

7. januar 2018 ob 08:35

Des Moines - MMC RTV SLO

Minuli konec tedna je v ZDA ob vremenskih težavah tudi v znamenju dveh večstomilijonskih loterijskih dobitkov: najprej je neznani srečnež v petek zadel 450 milijonov dolarjev, v soboto zvečer pa je nekomu na račun padlo 570 milijonov.

Že v petek so v igri na srečo, poimenovani Mega Millions, izžrebali številke 28, 30, 39, 59, 70 in 10, ki so tistemu ali tisti, ki je srečko kupil v neki trgovini v floridskem mestu Port Richeyju, prinesle kar 450 milijonov dolarjev oz. 374 milijonov evrov (prodajalni pa provizijo v višini stotih tisočakov). V soboto zvečer je sledilo še veliko žrebanje v igri Powerball, ko so izžrebali sedmi najvišji jackpot v zgodovini, vreden 570 milijonov (473 milijonov evrov). Tudi v tem primeru je bila dobitna le ena srečka, in sicer tista s številkami 12, 29, 30, 33, 61 in dodatno 26, ki jo je srečnež ali srečnica kupila v ameriški zvezdni državi New Hampshire.

Značilnosti obeh glavnih dobitkov sta, da si lahko dobitnik izbere bodisi izplačilo zneska v mesečni anuiteti za naslednjih 29 let (v tem primeru znesek ostane 450 oz. 570 milijonov) ali enkratno izplačilo v denarju, a je v tem primeru upravičen do manjšega zneska. Za glavni dobitek v igri Mega Millions tako znaša 281 milijonov dolarjev, za jackpot pri Powerballu pa 358,5 milijona.

Dobitnik jackpota pri Mega Millions bo kmalu razkrit

Za zdaj še ni znano, kdo sta lastnika omenjenih srečk, a vsaj novi multimilijonar v igri Mega Millions bo kmalu postal slaven, saj po floridski zakonodaji denarja ne more prevzeti anonimno. Če želi, da mu denar izplačajo v anuitetah, se mora oglasiti najpozneje v 180 dneh, če želi gotovino, pa že v 60 dneh, AP navaja predstavnike loterije. Poleg tega si loterija pridržuje pravico, da objavi ime nagrajenca, njegovo stalno prebivališče in druge podrobnosti, povezane z dobitkom, pri čemer trdijo, da srečnežu še vedno ostane dovolj zasebnosti, saj njegov naslov in telefonska številka ostaneta "skrivnost".

Mikroskopske možnosti za dobitek

Oba dobitnika sta sicer imela res velikansko srečo, saj je verjetnost, da posamezna srečka zadene jackpot v igri Mega Millions kar 1 : 302,5 milijona, malo višja verjetnost dobitka pa je v igri Powerbal, in sicer 1 : 292,2 milijona. Za primerjavo: verjetnost, da zadenete sedmico pri slovenskem lotu, je 1 : 15,3 milijona, verjetnost za glavni dobitek v igri Eurojackpot pa je 1 : 95,3 milijona.

Najvišja nagrada igre Powerball je bila izplačana leta 2016, ko so si trije srečni dobitniki razdelili več kot milijardo dolarjev in pol, najvišji jackpot igre Mega Millions v višini 656 milijonov dolarjev pa je bil izplačan leta 2012.

T. K. B.