The biggest loser?* Premier Tonge voditelje poziva k hujšanju.

Med prvimi desetimi najdebelejšimi državami so same tihomorske

15. avgust 2018 ob 10:41

Nukuʻalofa - MMC RTV SLO

Tongovski premier Akilisi Pohiva bo voditeljem drugih tihomorskih držav postavil zanimiv izziv - pozval jih bo, da bodo eno leto skupaj hujšali.

S to akcijo želi Pohiva postaviti zgled sodržavljanom in prebivalcem drugih tihomorskih držav, ki se že vrsto let borijo s čezmerno telesno težo. Da je problem res zaskrbljujoč, potrjujejo tudi številke - med prvimi desetimi državami na svetu po odstotku debelosti med odraslimi so same tihomorske države.

Na prvem mestu je Nauru, kjer ima čezmerno telesno težo (tisti, ki imajo indeks telesne teže 30 ali več) 61 odstotkov odraslih, piše v Cia Factobooku. Nauruju sledijo Cookovi otoki, Palau, Marshallovi otoki, Tuvalu, Niue, Tonga, Samoa, Kiribati in Mikronezija. Za primerjavo - ZDA so na 12. mestu, med evropskimi državami je najvišje, na 36. mestu, Velika Britanija. Slovenci smo na 102. mestu med 192 državami, debelih je 20 odstotkov odraslih Slovencev. Podatki so bili zbrani leta 2016.

Samo pobude in besede ne pomagajo

Premier Tonge je močno zaskrbljen zaradi zdravja svojih sodržavljanov, zato se je odločil, da je nekaj treba ukreniti. V pogovoru za časopis Samoan Observer je napovedal, da bo drugim voditeljem na srečanju prihodnji mesec predlagal, da se vsi skupaj lotijo enoletne shujševalne kure.

"Očitno je, da razne pobude in spodbude ne delujejo, zato je treba ljudem postaviti zgled. Prihodnji mesec se bomo voditelji na srečanju na Nauruju stehtali, nato pa številke znova primerjali čez eno leto. A v enem letu ne bomo le tekmovali, kdo bo izgubil največ kilogramov, ampak bomo tudi primerjali svoje jedilnike in načrt rekreacije. Ko bodo politiki ponotranjili nov način razmišljanja, bodo mnogo bolj zavzeto v to lahko prepričali tudi sodržavljane," je prepričan premier.

Ribe zamenjali za konzerve

Vzrok za takšen pojav debelosti v regiji strokovnjaki pripisujejo čezmernemu zauživanju predelane konzervirane hrane, ki jo ti otoki uvažajo iz tujine, in preveč zaužitega mesa. Otočani so se v preteklosti prehranjevali predvsem z ribami, ki so jih sami ulovili v morju, zdaj pa ribolov vse bolj opuščajo.

* The Biggest Loser je znan resničnostni šov, v katerem tekmovalci s čezmerno težo pred očmi gledalcev tekmujejo, kdo bo izgubil največ kilogramov. Šov prihaja iz ZDA, kjer so ga prvič predvajali leta 2004, od tam pa se je razširil v več kot 30 držav, tudi Slovenijo.

A. P. J.