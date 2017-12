Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Razlike v cenah so opazili tudi pri otroških izdelkih, ki jih oglašujejo za punčke in fantke. Eden od izdelkov s potiskom za punčke je bil za evro dražji od identičnega izdelka s potiskom, namenjenega fantkom. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Trgovine v Nemčiji: za izdelek v rožnati barvi boste odšteli več

V nemških trgovinah rožnati izdelki v povprečju dražji

20. december 2017 ob 16:06

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Rožnate britvice, rožnate igrače, celo frizerske storitve - ženske v Nemčiji običajno plačujejo več za enake oz. zelo podobne storitve in izdelke kot moški, je opozorila nemška agencija proti diskriminaciji (ADS).

Razlike v ceni med izdelki za ženske in tistimi za moške so opazne tudi drugje, čeprav niso vedno visoke, povzema raziskavo francoska tiskovna agencija AFP. "Če se osebi zaračuna več samo zaradi njenega spola, potem je to načeloma kršitev zakona proti diskriminaciji," je opozorila vodja ADS Christine Lueders.

Agencija je primerjala cene skoraj 1700 izdelkov, ki so namenjeni enemu od obeh spolov, kar je običajno razvidno z uporabo stereotipnih rožnatih in modrih barv, vendar so si izdelki v resnici med seboj zelo podobni. Med vidnejšimi primeri v razliki med cenama je bil rožnati paket štirih britvic v eni od diskontnih trgovin, ki je stal 4,49 evra, medtem ko je modra različica za moške stala 3,89 evra.

Razlike pa so opazili tudi pri otroških izdelkih, ki jih oglašujejo za punčke in fantke. Eden od izdelkov s potiskom za punčke je bil za evro dražji od identičnega izdelka s potiskom, namenjenega fantkom.

Sicer pa razlike v ceni na področju izdelkov niso bile tako visoke ali pogoste kot pri cenah storitev. Skoraj devet od desetih frizerskih salonov je ceno storitve postavilo glede na spol. Ženske s kratkimi lasmi za enako storitev kot moški v povprečju plačajo 12,5 evra več. Podobno je pri kemičnih čistilnicah, kjer morajo ženske za čiščenje bluze plačati v povprečju 1,8 evra več kot moški za srajco.

Luedersova je sicer kot dober primer navedla Avstrijo, kjer so frizerji že začeli postavljati ceno glede na storitev, ne pa glede na spol.

K. K.