Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jeanov odvetnik je še dodal, da so vodje trgovine vedeli, kaj si prizadeva njegova stranka. Foto: Reuters Sorodne novice Lidl na udaru zaradi brisanja križev z grških izdelkov Dodaj v

Trgovska veriga odpustila delavca, ker je bil preveč priden

Sojenje še ni končano

29. oktober 2017 ob 15:04

Barcelona - MMC RTV SLO

Poslovodjo trgovske verige Lidl v Barceloni je doletela nenavadna usoda: ker je vsak dan prihajal na delo prezgodaj in naredil preveč, so ga odpustili.

Jean je po poročanju britanskega Mirrorja v trgovino prihajal ob petih zjutraj in porabil ure, da je napolnil police, potrjeval naročila in preverjal cene še pred odprtjem. Toda to je zmotilo njegove nadrejene.

Zdaj poslovodja toži svojega nekdanjega nadrejenega, ker ga je odpustil zaradi pridnosti. A ta pravi, da je Jean kršil Lidlova pravila, saj je presegel število nadur, ki niso plačane. Po pregledu varnostnih kamer so v odpovedi zapisali, da je "močno kršil delovna pravila".

Nadrejeni so zatrdili, da je večkrat prišel na delovno mesto uro in pol pred začetkom delovnika in tako kršil pravila. Ob tem so zapisali, da je "vsaka minuta na delovnem mestu plačana in vsaka minuta, ki jo delavec preživi na delovnem mestu, mora biti evidentirana".

Delovno sodišče je odločilo v korist Jeana, ki je v Lidlu delal 12 let, saj mu nadrejeni niso nikoli prepovedali predčasne prihode na delovno mesto. Jeanov odvetnik Juan Guerra pa je ob tem dodal, da je imel Lidl na račun Jeanove pridnosti zgolj koristi.

"Kaznovali so ga, ker je delal preveč - kar je nenavadno - in zato, ker se je trudil, da bi trgovina pravilno obratovala," je še dodal Guerra. Ob tem pa je še povedal, da je njegova stranka delala več od pričakovanega, ker je bil pod stresom, da zagotovi pričakovanja o prodaji.

K. K.