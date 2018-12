Zaplesali so na Trgu zedinjene Italije. Foto: Rok Omahen Dodaj v

Trstu je uspelo, podrl je rekord Tuzle v najmnožičnejšem valčku na svetu

Rekord v srcu Trsta

16. december 2018 ob 17:53

Trst - MMC RTV SLO

Na Trgu zedinjene Italije v Trstu so v soboto zvečer proslavili nov Guinnessov rekord – ljudje so zaplesali najmnožičnejši valček na svetu.

Trg, ki velja za srce mesta, se je začel polniti že v popoldanskih urah, do večera pa se je na njem zbralo več kot tisoč ljudi. Natančno 1.598 ljudi se je vrtelo po največjem trgu celih pet minut pod budnim očesom mednarodnih sodnikov, ki so potrdili, da gre za rekord, ki se bo znašel v najbolj znani knjigi rekordov.

Zaplesali so stari in mladi, profesionalni plesalci in navadni ljubitelji plesa in glasbe ... Vsi skupaj pa so za tržaški Il Piccolo v en glas povedali, da so se prišli zabavat, pri tem pa so želeli podpreti lepo pobudo. Nekateri so se priložnosti primerno tudi oblekli v elegantne kostume, drugi so se odeli v starinska oblačila, spet tretji so bili v vsakdanjih oblačilih. Prav tako ni bilo pravil glede formacije parov, plesa se je lahko udeležil vsakdo. Okrepitve so prišle iz Slovenije, Hrvaške in tudi Avstrije, tako da so Trstu do rekorda pomagali tudi sosedje.

Organizatorji so se bali, da bo slabo vreme pokvarilo postavitev rekorda, a na koncu je bil njihov strah zaman. Tisti bolj premraženi so si nadeli kape in rokavice, obvezna je bila tudi številka, ki jo je vsak dobil ob prihodu, in ples se je lahko začel ... In na kaj so plesali? Na kaj drugega kot svetovno znani valček Johannna Straussa Na lepi modri Donavi.

Trstu je letos tako uspelo podreti rekord. Tega so skušali doseči že lani, a je zaplesalo "le" 1.292 ljudi, kar je bilo premalo, da bi prekosili rekord Tuzle – leta 2010 je tam valček plesalo 1.510 ljudi.

D. S.