V britanskem parlamentu 160 poskusov dostopa do pornografije dnevno

Lani skupno blokirali 113.208 poskusov dostopa

8. januar 2018 ob 14:45

London - MMC RTV SLO, STA

Na računalnikih v britanskem parlamentu so v drugi polovici leta 2017 zaznali okoli 160 poskusov dostopa do pornografskih spletnih strani dnevno.

Glede na podatke, ki so britanski mediji pridobili na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so po junijskih parlamentarnih volitvah zaznali 24.471 poskusov dostopa do spletne pornografije na napravah, povezanih v omrežje v parlamentu. Uporaba tega omrežja je omogočena poslancem, lordom in njihovim uslužbencem.

Pristojni trdijo, da gre v veliki meri za nenamerne poskuse in da se njihovo število v zadnjih letih zmanjšuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Leta 2016 so v britanskem parlamentu blokirali 113.208 poskusov dostopa do spletne pornografije, leto prej pa 213.020.

Sicer pa se v zadnjih mesecih tudi britanska politika ni popolnoma izognila obtožbam o domnevnem spolnem nadlegovanju. Premierka Theresa May je morala tako odsloviti svojega namestnika in dobrega prijatelja Damiana Greena, ker je zavajal policijo glede pornografije, ki so jo leta 2008 našli na njegovih parlamentarnih računalnikih.

P. B.