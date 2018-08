V mehiški restavraciji stregli zaščitene ptičje pajke

Nenavadna kulinarična ponudba v mehiški prestolnici

Ciudad de Mexico

Restavracija v mehiškem glavnem mestu je v svojo ponudbo nedavno uvrstila tudi poseben taco, v katerem so bili namesto piščanca, govedine ali svinjine postreženi ptičji pajki.

Za nenavadni taco so v restavraciji računali 500 pesov (23 evrov), kar je kar petdesetkrat več od cene običajnega taca v Mehiki. Za mnoge ljudi je večji problem kot cena predstavljalo dejstvo, da jed vsebuje velikega, z dlakami poraščenega pajka.

Vendar pa to ni bil edini problem – mehiški ptičji pajki z značilnimi rdečimi zadki so namreč zaščitena živalska vrsta. Mehiška agencija za varstvo okolja je sporočila, da je bila o nenavadni ponudbi restavracije obveščena, potem ko je po spletu zakrožil videoposnetek, ki prikazuje, kako kuhar pripravlja pajka za v taco.

Agencija je hitro posredovala in v restavraciji zasegla štiri mrtve ptičje pajke, ki so bili pripravljeni na prodajo, sporna jed pa je bila umaknjena z jedilnika.

Restavracija, ki se je znašla v težavah, ima na svojem jedilniku sicer tudi kobilice, črve, in škorpijone.

