V "mestu greha" premalo zanimanja za orgijo, da bi postavili rekord

Nov poskus spet drugo leto

14. junij 2018 ob 09:42

Las Vegas - MMC RTV SLO

V Las Vegasu so želeli pred dnevi postaviti nov Guinnessov rekord v najbolj množični orgiji na svetu, a so ostali praznih rok - čeprav je prihod napovedalo več kot 1.000 ljudi, je na dogodek nato prišlo le 375 prostovoljcev.

Po poročanju portala Las Vegas Weekly neuradni rekord v največjem številu udeležencev orgije tako še vedno drži Tokio, saj se je v japonski prestolnici leta 2006 na istem mestu spolnim užitkom hkrati predajalo 500 udeležencev.

Da bodo prišli v nočni klub Green Door v Las Vegasu, je sicer obljubilo več kot 1.000 ljudi, a očitno so obljube dajali s figo v žepu. Prireditelji kljub temu niso bili preveč razočarani: "Nismo presegli svetovnega rekorda, a kljub temu smo priredili izjemen dogodek, če upoštevamo vse prepreke, ki smo jih morali premagati," je sporočil predstavnik organizatorja, podjetja Menage Life.

S tem so imeli v mislih dejstvo, da so morali kraj orgije kar dvakrat prestaviti – sprva zaradi norčevanja ameriškega voditelja Stephena Colberta, zaradi katerega jim je že rezervirani hotel odpovedal gostoljubje, nato pa še zaradi protesta nekaterih prebivalcev v soseski.

Kljub temu se v Las Vegasu ne dajo in so vse že povabili v mesto med 29. majem in 2. junijem prihodnje leto, ko bodo znova skušali podreti rekord.

A. P. J.