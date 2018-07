Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Motnje spanja so lahko zelo smešne, dokler se ne zgodijo tebi. Foto: Miloš Ojdanić Oddaja se konča z uspavanko. Foto: Miloš Ojdanić Prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, vodja Ambulante za motnje spanja bo v oddaji razkrila, kateri podatki, ki jih o spanju najdemo na spletu, so mit in kateri resnica. Foto: Miloš Ojdanić "Bil sem v osnovni šoli, drugi, tretji razred. Imel sem občutek ... Spomnim se, da sem prvič imel občutek, da me nekdo lovi in sem tekel na balkon, vmes razbil šipo, zakričal, kar me je prebudilo. Zaradi tega sem se zelo prestrašil. Mesečnost je trajala nekje do faksa. Še vedno pa govorim v spanju," pravi Rok Bregar. Foto: TV Slovenija V rubriki ambulanta pa bomo govorili tudi o drugih motnjah spanja, ki so lahko zelo smešne, dokler se ne zgodijo tebi. Foto: Miloš Ojdanić V rubriki epski film boste izvedeli 5 stvari, ki so nas jih naučili fantazijski filmi. Svoje znanje bosta delila Peter Frankl in Ajda Smrekar oziroma Legolas in njegova mama! Pridružil se jima bo duh, v čigar torzo se je ujel Juš Milčinski. Foto: Miloš Ojdanić Dodaj v

V spanju možgani ne mirujejo, nekaterim pa tudi telo ne

Osvežilna fronta razkriva motnje spanja

23. julij 2018 ob 12:19

S preprostim matematičnim izračunom lahko ugotovimo, da kdor spi osem ur dnevno, prespi tretjino življenja. (Mimogrede, najstniki potrebujejo več spanja zjutraj!) Torej preživimo tretjino življenja v horizontali. Če seveda nismo mesečni in ponoči ne hodimo naokoli, kot denimo Rok Bregar. Na 10 neugodnih vprašanj oddaje Osvežilna fronta o nočnih pohodih pa je odgovarjal povsem buden.

"Napol gol, premražen, nič mi ni bilo jasno, šok," je opisal enega od pohodov, ko ga je sosed prebudil 100 metrov od doma. Zdaj noči preživlja že bolj statično, a še vedno v spanju občasno govori. Nočni pohodi ga niso skrbeli, saj se je vedno vse dobro končalo. Njegovi starši pa so bili malo manj brezskrbni.

So imeli starši kakšen ukrep, kako te zadržati v postelji?

Ne ravno v postelji, so pa z vseh oken pobrali kljuke, da jih nisem mogel več odpreti.

Se spomniš nočnih sprehodov ali veš, kaj se je dogajalo, samo iz pripovedovanja?

Vsega se spomnim, kar se mi zdi zelo zanimivo. Ko sem se prebudil, sem prav podoživljal, vse, kar se je dogajalo.

Koliko si bil star, ko te je začela nositi luna?

Bil sem v osnovni šoli, drugi, tretji razred. Imel sem občutek ... Spomnim se, da sem prvič imel občutek, da me nekdo lovi in sem tekel na balkon, vmes razbil šipo, zakričal, kar me je prebudilo. Zaradi tega sem se zelo prestrašil. Mesečnost je trajala nekje do faksa. Še vedno pa govorim v spanju.

Menda si v spanju tudi metal na koš?

Res je, starši so imeli obisk in sem prišel iz sobe in igral košarko, malo so me zafrkavali, oče je rekel, naj vržem še trojko. Potem sem se prebudil in nič mi ni bilo jasno.

Imate mesečniki kakšno društvo, stično točko, kjer se dobivate na malinovcu sredi noči?

Ne da bi vedel. (Smeh)

Na parasomnije, kamor spada tudi mesečnost, med drugim vpliva tudi dednost.

Nihče od prednikov ni nikoli povedal, da bi imel težave s tem. Hčerka pa že vstane in v spanju govori, a ne hodi.

Kako spremljaš te aktivnost zdaj, kot zunanji opazovalec?

Smešno je. Včasih jo kaj vprašam in odgovori. Tudi jaz v spanju vedno odgovorim na vprašanja.

Tudi kaj takšnega, česar ne bi smel?

Mislim, da ne. (Smeh)

Govoriš razumljivo?

Da, zelo! In večinoma se tudi spomnim. Včasih povem kaj, kar sem videl po televiziji ali pa imam sam s sabo kakšen nesmiseln dialog.

Glede na to, da si bil ponoči (včasih še bolj) aktiven, kako je bilo zjutraj? Si bil utrujen?

Ne, kot da ni bilo nič.

Zaradi motnje spanja si bil tudi pri zdravniku.

Da, bil sem v Mariboru, na nekakšnih testih, večinoma pa je šlo za pogovor.

Poznaš še kakšno osebo, ki jo nosi luna?

Ne. Edini v družbi sem. Velikokrat smo se zaradi tega zafrkavali, čisto prijateljsko, recimo so mi rekli, da bodo sneli kljuke. A jih niso. Ko smo pred leti kampirali na morju, sem v spanju videl mravlje, ki so nas napadale, in sem vstal in začel tolči po njih. Prijatelja sta me spraševala, kje so mravlje. Seveda jih ni bilo.

Spodaj je povezava do dela pogovora z Rokom, ki ga v oddaji ne boste videli.

Ambulanta, epski film, retrolaver

V rubriki ambulanta pa bomo govorili tudi o drugih motnjah spanja, ki so, kot vse druge resne zadeve, lahko zelo smešne, dokler se ne zgodijo tebi. Denimo o sindromu nemirnih nog, narkolepsiji, nespečnosti, prekomerni dnevni zaspanosti in o motnjah dihanja. "Če težko zaspiš in se ponoči pogosto zbudiš ali pa se zbudiš zelo zgodaj in ne moreš več zaspati nazaj, te po vsej verjetnosti daje nespečnost. Lahko je kratkotrajna, recimo zaradi stresa v izpitnem ali kontrolkastem obdobju. Lahko pa je dolgotrajna, v takšnem primeru obiščite zdravnika," je še eden od nasvetov Ambulante, kjer ordinirata Miha Zabret in Nina Sojar Košorok.

V rubriki epski film boste izvedeli 5 stvari, ki so nas jih naučili fantazijski filmi. Svoje znanje bosta delila Peter Frankl in Ajda Smrekar oziroma Legolas in njegova mama! Pridružil se jima bo duh, v čigar torzo se je ujel Juš Milčinski. Besede pa jim v usta polaga scenaristka Urška Mlakar. Kakšne izgovore, ko zaspijo, uporabijo v šoli, pa bodo povedali dijaki gimnazije Vič, ki jih je zaslišal Vid Sodnik. Retrolaverja Bobi in Silvester bosta tokrat komentirala komentarje, ki komentirajo njuno komentiranje komentarjev … čisto preprosto.

Oddajo Osvežilna fronta, ki je na 1. programu TV Slovenija vsak drugi ponedeljek ob 17.30, ima tudi kanal na Youtubu ter profil na FB-ju in Instagramu.

